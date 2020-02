La postura de Ciudadanos sobre Las Pistas: “Dan ganas de organizar un partido de fútbol o tenis en el Puente Romano y preguntar después por la licencia”

Después de la polémica desatada por la posible falta de licencia para desarrollar actividad deportiva en Las Pistas, hecho descubierto tras el sorteo de la Copa del Rey de fútbol que emparejaba a Unionistas de Salamanca con el Real Madrid, los partidos políticos que conforman el Ayuntamiento de Salamanca se han pronunciado al respecto.

Este miércoles ha llegado el turno de Ciudadanos, que ha mostrado su opinión a través de Fernando Castaño, portavoz de la formación naranja, tras pregunta de SALAMANCA24HORAS.

“El fútbol levanta pasiones y licencias. Dan ganas de organizar un partido de fútbol o tenis en el Puente Romano y preguntar después por la licencia. Eso no está bien. No hay ningún peligro en las actividades que se realizan en esos complejos deportivos y menos después de tantos años. No hay que buscar beneplácito político de esto”, ha respondido Castaño aludiendo a lo manifestado por otros grupos políticos.