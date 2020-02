VIDEO | Un hincha del Newcastle hace el "helicóptero" con su pene desde la grada y sale por televisión

El mundo de las celebraciones nunca deja indiferente a nadie, Y eso es lo que ocurrió recientemente en Inglaterra, durante un partido de la FA Cup entre Newcastle y Oxford United.

Así pasó con un aficionado del Newcastle, que apareció en la retransmisión televisiva de la BBC One con su pene al aire en la grada del Kassam Stadium mientras celebraba la victoria de su equipo en la prórroga, según informa el diario El Español.

Think he enjoyed that goal and no not Saint-Maximin... pic.twitter.com/P79cQkccc7