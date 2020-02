Un hombre sufre quemaduras después de que su móvil explotara mientras dormía

Un joven de 22 años, oriundo de la localidad cordobesa de La Falda (Argentina), sufrió quemaduras en diferentes partes de su cuerpo al explotarle el teléfono móvil mientras dormía, por lo que debió asistir a un hospital de la zona para que le quitaran el líquido ácido de la batería que le había quedado impregnado, según informa Antena 3.

La víctima, Catriel Gómez, se despertó cuando sintió el fuerte ardor y advirtió el estallido del smartphone, que se encontraba cargando.

Su hermana, que estaba en la misma habitación, lo ayudó inmediatamente a apagar el fuego: "Me desperté y estaba en llamas. Me quedaron ampollas desde las piernas hasta las axilas", asegura el joven.

Pese a dirigirse al hospital de La Falda, los médicos no lograban apaciguar el dolor: "Pasaron más de tres horas desde que explotó y era impresionante lo que me ardía". "En el hospital me dijeron que nunca habían visto algo así, estaban todos sorprendidos", añadió Catriel.

El móvil que hirió al joven es un Motorola E5 Play que había comprado hace unos meses y que todavía estaba pagando.

"Por eso nunca hay que dormir con el celular encima. Nunca sabes lo que va a pasar", aconsejó en su cuenta de Facebook.