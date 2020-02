El PP y Ciudadanos instan a los Gobiernos central y autonómico a regular las casas de apuestas y su publicidad sin crear un “Reino de Taifas” ni entrar en una “Ley Seca” y en la “Inquisición” de la izquierda

Los partidos políticos que forman el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Salamanca llevarán al pleno ordinario de este viernes una moción conjunta para pedir al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León medidas que regulen las casas de apuestas, el juego en línea y su publicidad. La propuesta del PP y Ciudadanos será la cuarta al respecto que se presente en esta sesión, si bien cada una buscará una fórmula diferente para acabar con la ludopatía.

“Afecta a miles de personas, cada vez más jóvenes, pero no se puede solucionar a través de mociones en plenos municipales, pues solamente se puede regular y legislar por las administraciones a las que les compete: Gobiernos central y autonómico. Por eso, la posición más prudente es esperar a que las administraciones actúen y no conviene hacer nada hasta que exista una normativa al respecto”, expresa Daniel Llanos, portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salamanca.

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el consistorio charro, Fernando Castaño, afirma que hay que entender que la ludopatía es un problema invisible: “Los mayores conflictos surgen en el juego en línea y en los pueblos. Por ello, la ludopatía no va a desaparecer por eliminar casas de apuestas o colocarlas a 500 metros de distancia unas de otras. Eso sería crear un Reino de Taifas que fortalecería a las casas fuertes mientras se intenta crear una Ley Seca como la que se hizo con el alcohol. Hay que quitarse la venda. En dos años de ‘viernes sociales’, la izquierda no ha hecho nada al respecto y ahora quiere hacerlo pareciéndose cada vez más a la Inquisición. Desea que los ayuntamientos hagan algo al respecto cuando no les corresponde, por lo que estamos viviendo en un puritanismo de izquierdas”.

A pesar de que la regulación al respecto ha de estudiarse, tanto Llanos como Castaño afirman que las casas de apuestas que están instaladas en Salamanca se encuentran en situación legal.