Salamanca sigue manteniendo a raya a la epidemia de gripe: hay 29 hospitalizados cuando el mismo día de 2019 eran 67

La gripe ha alcanzado los 309 casos por cada 100.000 habitantes en la quinta semana de 2020, la tasa "más alta de los últimos cuatro años", lo cual supone un reto desde el punto de vista asistencial.

Una epidemia que se está cebando especialmente con los niños, que donde más han enfermado es en el País Vasco. Allí la tasa es de 789 niños por cada 100.000 habitantes. En comunidades como la Valenciana y Cataluña esta cifra llega a los 400, y en Andalucía a 300. En Murcia, por ejemplo, ya han fallecido 8 personas. La explicación es que este año el tipo de gripe que corre es la gripe A, que afecta más a los pequeños que a los mayores.

Sin embargo, la actividad gripal, en lo que se refiere a Salamanca y Castilla y León, permanece en el nivel de intensidad medio, tal y como confirma la denominada Red Centinela; con un ligero repunte con respecto a la semana anterior, con una tasa de 265 casos por cada 100.000 habitantes.

En Salamanca, por suerte y por el momento, la epidemia se está manteniendo a raya, debido a que tal y como recoge el boletín diario de los casos de gripe en el Centro Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), hay actualmente ingresados 29 pacientes en distintos servicios hospitalarios, de los cuales 3 pacientes son pediátricos. Sólamente hay un paciente adulto ingresado en la UCI.

La cifra de pacientes, comparada con la del mismo día de 2019, es significativa, porque el 6 de febrero del pasado año el número de pacientes con gripe hospitalizados en Salamanca alcanzaba los 67, de los cuales 5 eran pediátricos. Además, había tres pacientes ingresados en la UCI.

"En España debería ser más preocupante la gripe que el coronavirus"

En España, debería ser más preocupante la incidencia de la gripe que la del coronavirus, ya que "en términos médicos la relevancia es mayor", según ha expresado en las últimas horas el director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, José M. Eiros, quien ha alertado de que la prevalencia de la vacunación en gripe ha caído 10 puntos en España en la última década.

"La gripe se está olvidando por el coronavirus", ha advertido. "Preguntamos por la vacuna del coronavirus, y en la gripe, que la tenemos, no nos la ponemos. La gripe no es una enfermedad banal, pues mata a personas a diario en España, algo que no ocurre con el coronavirus", ha alertado.

Así, ha especificado que la vacunación en España ha descendido de un 65,7 por ciento en personas mayores de 65 años en 2009 a un 54,2 por ciento en 2019. Además, tal y como ha informado, solo 1 de cada 4 profesionales sanitarios se vacunan de esta patología, "un hecho preocupante", según ha apuntado.

En este sentido, ha expresado que una de las particularidades de la gripe es que "el virus que comienza a circular en una comunidad no es igual que el que sale porque sufre diferentes cambios en el genoma". Pese a ello, ha apuntado, "el mundo todavía construye las vacunas de la gripe de forma muy arcaica, aunque algún día se avanzará hacia vacunas universales".