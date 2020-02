La intervención del Colegio de Médicos de Salamanca logra paralizar la celebración de una actividad de pseudociencia en un restaurante de la ciudad

La intervención del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca ha logrado que no se celebre en un céntrico restaurante de Salamanca una actividad de pseudociencia dirigida a público general. Se trataba de una conferencia sobre “el sorprendente e innovador apoyo de la chromoson-terapia” en la ansiedad y el estrés infantil, impartida por una psicomotricista francesa y un fisioterapeuta italiano.

El Colegio puso en conocimiento de las autoridades judiciales y municipales competentes la convocatoria de esta charla y solicitó a los responsables del local la cancelación de la misma. Aunque oficialmente desde el restaurante no han comunicado la suspensión, las comprobaciones in situ por parte del Colegio ratifican que la actividad no se llevó a cabo debido a la denuncia planteada por la entidad profesional salmantina.

Desde el Colegio de Médicos de Salamanca se considera que la falta de evidencias aceptadas por la comunidad científica sobre este tipo de abordajes como la chromoson-terpapia “es un claro riesgo para la población, aún más en este caso en el que es una actividad dirigida a responsables de menores de edad, sector de la población especialmente vulnerable”, ha explicado el doctor Santiago Santa Cruz, presidente del Colegio de Médicos, entidad que a través de su Observatorio de Pseudoterapias quiere poner freno a cualquier práctica sin evidencia científica que se realice en Salamanca.

“No podemos -ha señalado Santa Cruz- admitir el engaño a los pacientes, y mucho menos si detrás sólo existe un interés económico para vender productos, en la mayoría de los casos muy caros, o con el objetivo de reclutar usuarios hacia una determinada pseudoterapia, porque la única terapia válida es la que tiene evidencia científica”.

Como colaborador de los poderes públicos en la protección de la salud en la provincia de Salamanca, como defensor de un ejercicio de la sanidad con las garantías académicas, científicas y de calidad y como defensor de los derechos de los consumidores y usuarios, el Colegio de Médicos de Salamanca pidió la suspensión de la actividad a los responsables del restaurante.

El Colegio de Médicos de Salamanca quiere manifestar para conocimiento de la población salmantina que la convocatoria y publicidad de actos de pseudoterapias sin evidencia científica puede poner en grave riesgo a la población y constituir un peligro para la salud pública. Asimismo, se quiere advertir de que las pseudoterapias publicitadas pudieran ser constitutivas entre otros de un delito de intrusismo profesional pudiendo también incurrir en publicidad engañosa a potenciales consumidores.





En esta línea, está previsto que en breve el Colegio Oficial de Médicos de Salamanca y la Concejalía de Salud Pública y Consumo del Ayuntamiento de Salamanca inicien una línea de colaboración para acabar con este tipo de actividades en la ciudad.