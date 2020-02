Airbnb limita los alquileres a menores de 25 años

Airbnb quiere evitar que los jóvenes menores de 25 años alquilen pisos cercanos a su residencia para celebrar fiestas. De hecho, ha iniciado un programa piloto en Canadá que limita el alquiler de alojamientos completos a menores de esta edad, según informa el diario El Español.

Lo que pretende la plataforma es evitar episodios de violencia como los ocurridos en el último año en Toronto (Canadá) donde tuvo lugar un tiroteo o en Orinda (Estados Unidos) donde fueron asesinadas cinco personas.

Según publica Financial Times, la plataforma no desvela si prevé ampliar el programa a otros mercados aunque desde Airbnb insisten en que los menores de 25 años pueden alquilar propiedades en cualquier lugar que no sea su residencia habitual.

Por otra parte, del programa llevado a cabo en Canadá se libran aquellos jóvenes que tengan comentarios positivos en su perfil. "Airbnb implementará medidas adicionales de seguridad en Canadá y en el resto del mundo", apuntan desde la compañía.

De hecho, recientemente anunció una inversión de 150 millones de dólares en medidas de seguridad. Entre ellas, una línea de atención al cliente 24 horas para vecinos molestos así como detectores del ruido para alertar a los anfitriones si hay algún disturbio.

En diciembre, Airbnb se comprometió a verificar todas sus propiedades alrededor del mundo para comprobar que las descripciones en su página web se corresponden con la realidad de los alojamientos. Para ello, la compañía utilizará algoritmos pero también las opiniones de los usuarios.