El PSOE muestra en el pleno de las Cortes regionales su apoyo a las movilizaciones del campo

El procurador del PSOE de Salamanca y portavoz socialista de Agricultura y Ganadería en las Cortes de Castilla y León, Juan Luis Cepa, ha defendido en la sesión del Pleno de la Cámara autonómica una moción con propuestas y en beneficio del desarrollo rural.

En su intervención, el parlamentario ha mostrado el apoyo del PSOE a las movilizaciones del campo. "Compartimos sus inquietudes y asumimos sus problemas. Están inmersos en una grave crisis de rentabilidad. Ese desequilibrio de la cadena agroalimentaria está llevando al límite a miles de familias que se dedican a la producción de alimentos en toda España", ha señalado.

Cepa, que destacó los resultados de 2019 como uno de los más negativos que se recuerdan para el sector, con una pérdida de renta agraria cercana al 9%, acusó de hipocresía al PP que se presenta, dijo, "como el único defensor del campo, como si no hubiera gobernado nunca, como si no supiéramos que muchas de las competencias en esta materia son de las Comunidades". "Ustedes, después de 32 años de gobierno, de gestionar importantes presupuestos en agricultura y ganadería creen que no son responsables de nada", ha denunciado.

En la moción socialista defendida por el procurador salmantino se insta a la Junta a realizar una serie de actuaciones que se agrupan, tal y como explicó, en tres bloques, de los cuales, el primero recoge la promesa del presidente Mañueco de crear la Consejería del medio rural y aprobar una estrategia para la innovación y la creación y oportunidades de desarrollo económico y social en el mundo rural.

Las propuestas de resolución del segundo bloque están encaminadas a apoyar al Gobierno de España en la negociación en la UE sobre el futuro de la PAC y a defender la figura del agricultor genuino para asegurar que no se apoya a aquellos para los que la actividad agraria sólo supone una parte insignificante de su actividad total.

En este apartado, Cepa ha destacado la defensa socialista de una Política Agraria Común suficientemente dotada para garantizar la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental de las explotaciones agrícolas, ganaderas, y forestales españolas, y el impulso del papel de las mujeres en el medio rural como titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas y también como emprendedoras en pequeñas y medianas empresas, además de como integrantes y líderes de organizaciones y cooperativas en el medio rural.

Finalmente, en el tercer bloque se agrupan las propuestas dirigidas a impulsar una ley autonómica de desarrollo rural, crear un programa específico de dotación y prestación de servicios básicos de ciudadanía rural , incorporar la evaluación de impacto en el medio rural del conjunto de políticas públicas y normas para su regulación y desarrollo, promover un plan de infraestructuras agrarias concertado con el Gobierno de España y otras administraciones que atienda a los retos actuales del cambio climático y la modernización de las explotaciones agrarias con criterios de sostenibilidad.

A lo que se añade el incentivar aquellas actuaciones del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 que tienen un índice de ejecución muy bajo, y aprobar un plan integral que favorezca el revelo generacional y la incorporación de la mujer en el sector.