Del Tormes a Mongolia: Viajando para pescar huchos

Adrián Satué, director de la agencia Viajes Pesca Mosca explica a SALAMANCA24HORAS cómo su periplo como estudiante en Salmanca despertó su interés por la pesca del hucho. Afición que le ha llevado a viajar a destinos como Eslovenia y Mongolia con el último objetivo disfrutar de la captura y suelta de este pez.

El hucho o taiment

En el mundo existen varias especies del género hucho repartidas por diferentes cuencas. Todas ellas viven en agua dulce. Este pez, al igual que las truchas, pertenece a la familia de los salmónidos. El hucho puede alcanzar tamaños record superiores a los 2 metros de longitud. Todas las especies del género hucho poseen un gran interés deportivo para los pescadores.





52 años de convivencia: El río Tormes y el hucho

A finales de la década de los 60, el Antiguo Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), decidió que el río Tormes poseía las condiciones perfectas para la aclimatación de este pez de gran interés para la pesca. Para repoblar las aguas del Tormes se utilizó el salmón del Danubio (Hucho hucho), una especie que se distribuye por el centro de Europa, en la cuenca del río Danubio.

En la primera repoblación se utilizaron 20.000 huevos embrionados que llegaron a Salamanca procedentes de la ya desaparecida Checoslovaquia. El pez se aclimató perfectamente y el río Tormes se convirtió en un referente para la pesca de este pez.

El hucho, un reclamo turístico para Salamanca

Actualmente las aguas del Tormes son el único lugar de España dónde se puede pescar este colosal pez. El coto de pesca de Villagonzalo II es uno de los cotos más demandados por los pescadores españoles. Pero sus aguas también las visitan pescadores japoneses, australianos, ingleses….empresas como Pyrenees Fly Fishing traen pescadores extranjeros específicamente para disfrutar de la pesca de este pez que se ha convertido en un auténtico reclamo y atractivo turístico de la provincia de Salamanca.

De Salamanca a Mongolia

En el año 2007, añade Adrián Satué, finalizó sus estudios de Ciencias Ambientales en Salamanca y realizó un postgrado de Gestión De Flora, Fauna y Espacios Naturales Protegidos. "Los fines de semana que tenía libres me escapaba a pescar al río Tormes. La pesca de sus truchas, lucios y huchos me ayudaban a desconectar de los estudios y a relajarme en contacto con la naturaleza. La pesca del hucho me enamoró, hasta tal punto que 13 años después decidí realizar un viaje de pesca de 40 días, acompañado de mi mujer, mujer Lucía".

En Mongolia, el país de los nómadas, al hucho se le conoce como el “lobo del río” debido a su voracidad y agresividad. Los pastores nómadas cuentan multitud de leyendas e historias alrededor de esta “fiera” que habita los ríos de la estepa mongola. En el siguiente vídeo se muestra la aventura vivida: https://www.youtube.com/watch?v=d3pwG9c7CnE

Afición convertida en una forma de vida

Adrián Satué explica que tras haber realizado diferentes viajes de pesca a diferentes destinos del mundo como Islandia, Cuba, Eslovenia, Mongolia decidió crear una agencia de viajes de pesca especializada en las aventuras de pesca a mosca. Una modalidad muy respetuosa con el pez y muy deportiva. "Nuestro próximo viaje en grupo lo organizamos para el mes de agosto y nos vamos a pescar a Mongolia. Iremos un grupo de 7 pescadores". https://www.youtube.com/watch?v=wK0cu-QmEWs