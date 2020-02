Vox Salamanca ya cuenta con una nueva comisión gestora tras la dimisión del anterior presidente, Rafael Revert

El pasado 29 de enero, el hasta ese momento presidente de la gestora de Vox en Salamanca, Rafael Revert, anunció la dimisión de su cargo a nivel provincial del partido de Santiago Abascal y Javier Ortega Smith.

Según confirmó el propio Revert en conversación con SALAMANCA24HORAS, su dimisión se debió a que lleva ba cuatro años dedicándole "quince horas al día y sábado y domingos" y necesitaba volver a apostar por su trabajo. "He ayudado y colaborado en todo lo que he podido, porque aquí no se cobra nada, lo hacemos todo por nuestro país", dijo. Otras fuentes consultadas por este diario indicaron que en la coordinadora local existían desavenencias en la forma de dirigir la formación con el diputado por Salamanca, Victor González Coello.

Este jueves, 6 de febrero, SALAMANCA24HORAS ha podido conocer la identidad de la nueva directiva gestora, que liderará el abogado Carlos Menéndez Blanco. Menéndez Blanco fue en las pasadas elecciones del 26 de mayo de 2019 candidato número dos de la formación conservadora en la lista al Ayuntamiento de Salamanca, ocupó el cuarto puesto al Congreso de los Diputados y fue suplente en la lista para las Cortes de Castilla y León.

La vicepresidencia será para Teresa Rodríguez Vidal, ganadera salmantina e ingeniera agrónoma que ocupó el numero dos de Vox tanto en la candidatura a las Cortes de Castilla y León como en la del Congreso. Está considerada como uno de los nombres más fuertes del partido en la provincia.

El secretario será Eloy Quirós Pradillos, economista y empresario. Completan la gestora como vocales Alberto Castro Prior —que ya formaba parte de la anterior— y María Francisca Hernández Hernández, esposa de Emilio Polo, que fue el cabeza de lista al Senado hace unos meses.