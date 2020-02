Ingresan de urgencia al hijo de Tamara Gorro y Ezequiel Garay

Tamara Gorro está pasando por un delicado momento personal. Después de que su marido, Ezequiel Garay, se lesionara de gravedad, su hijo Antonio ha tenido que ser ingresado en el hospital de urgencia, según informa el diario Mundo Deportivo.

“Estoy en Valencia, en el hospital. Ayer tuvimos que salir de urgencia para Valencia porque me llamaron porque habían tenido que ingresar a mi hijo Antonio”, explicó la ‘influencer’ a través de ‘Instagram Stories’.

Tamara continuó, “como comprenderéis no quiero decir diagnóstico porque no he podido hablar con los doctores, ayer llegué muy tarde”. “Tengo la mente bastante aturdida”, confesó la colaboradora de televisión.

“No quería que os enterarais por nadie. Os iré diciendo pero primero tengo que hablar con médicos. Ahora tengo que ir despejando estas piedras del camino, que se siguen sumando”, sentenció Tamara, al borde de las lágrimas.

Lo único que la influencer ha podido compartir con sus seguidores ha sido que los médicos encontraron unas manchas blancas en los pulmones del pequeño Antonio, pudiendo ser una neumonía vilateral.

Sin embargo Tamara no quiere todavía afirmas nada con total seguridad.