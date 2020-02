El Ayuntamiento instará al Gobierno de España a que regule las casas de apuestas y el juego online, sin tratar de regular a nivel local "para no prevaricar"

En primer lugar, el alcalde Carlos García Carbayo le ha otorgado la palabra a la concejala del Grupo Mixto Virginia Carrera, que ha afirmado que la ludopatía "es la droga del siglo XXI". "El juego afecta a todo el mundo, pero hay que considerar que es un problema mayor para la clase trabajadora. Gente con situaciones precarias puede considerar que ganar un dinero rápido es una forma efectiva de mejorar su vida diaria. Además, afecta también a todas las edades", ha señalado Carrera.

"Creemos que el Ayuntamiento debe ponerse manos a la obra para evitar la proliferación de las casas de apuestas en nuestros barrios. Hay que instar a la Junta y a la Administración Central, porque es necesario que se regule la publicidad, se limiten sus horarios y haya un mayor control en el acceso a las casas de apuestas, a sus ubicaciones y no se concedan más licencias de actividad durante cinco años", ha continuado Carrera.

"Desde el Ayuntamiento tenemos que intervenir y apostar porque la gente sepa las consecuencias que tiene iniciarse en el juego. Tenemos que ser protagonistas y no pensar sólo en que el problema lo tienen las otras administraciones. Si votamos en contra estaremos trabajando muy poco para acabar con el problema en Salamanca", ha finalizado Carrera.

Fernando Castaño, de Ciudadanos y miembro del Equipo de Gobierno, ha preguntado al Grupo Mixto si la problemática son las casas de apuestas o la ludopatía. El concejal de Turismo ha indicado que el mayor problema se da en las apuestas por Internet y juegos online, que "campan a sus anchas". "¿Las casas de apuestas son el origen de todos los males? Miren ustedes, hay gente ludópata en la población rural, que no tiene casas de apuestas. Una casa de apuestas, sin embargo, tiene una regulación y allí no puede entrar un menor. Y sobre todo, una vez que se detecta el problema y un ludópata reconoce lo que le ocurre, puede solicitar que se le prohíba la entrada, cosa que en el juego online no ocurre. Las soluciones no se pueden plantear desde el Ayuntamiento porque es algo que compete a toda España. El Gobierno de España se ha comprometido a regularlo. Que lo haga", ha seguido Castaño.

Por el Grupo Socialista también ha debatido Álvaro Antolín, que ha afirmado que "ante la preocupación de la ciudadanía no se pueden echar balones fuera, hay que dar un paso al frente y tomar las medidas necesarias. La ludopatía es ya un problema de salud pública y se ha producido un aumento sustancial en los sectores más jóvenes de la ciudadanía. Tenemos que combatirlo desde todas las instituciones, haciendo un frente común, cada uno, con los instrumentos que tiene a su alcance", ha comentado el concejal socialista.

"Tenemos que trabajar desde los ayuntamientos, porque ya hay Consistorios de distintos signos políticos que están tomando medidas a través de la normativa urbanística, que es el instrumento más poderoso para poner en marcha una medida protectora. Tenemos que hacernos partífices del problema, agarremos las riendas del mismo y pongamos en marcha una modificación del PGOU para poner nuestro granita de arena en esta cuestión, regulando principalmente distancias. Podemos hacer una cabriola política para decir que esto es cosa de la Junta y del Gobierno y no nos compete, pero estaríamos tomando a la ciudadanía por tonta", ha finalizado Antolín, no sin antes informar a los socios de Gobierno que los alcaldes populares de Córdoba y Burgos han impulsado medidas de este tipo; y en Cádiz ha liderado la lucha el PP para que el Gobierno municipal de izquierdas lo pusiera en marcha".

"El Ayuntamiento de Palencia debatió hace unas semanas un texto idéntico al nuestro y fue aprobado con un alcalde de Ciudadanos y con el apoyo del PP. ¿Están todos equivocados en España menos ustedes?", ha concluido Antolín.

Daniel Llanos, concejal de Fomento del Consistorio y miembro del Grupo Popular, ha defendido que "es de sentido común instar a las administraciones competentes, en este caso el Gobierno Central y la Junta de Castilla y León, para que desarrollen los cambios legislativos necesarios para dar respuesta a la nueva realidad social en materia de juego y su publicidad". "Es una pérdida de tiempo y una temeridad que este Ayuntamiento comenzara a crear nuevas normas sin tener la competencia", ha explicado Llanos.

"La concesión de licencias son actos reglados y, si no las concedemos, podemos prevaricar. ¿Quieren que vayamos a los tribunales? Como ustedes no gobiernan les da igual", ha finalizado el concejal de Fomento.

Carmen Díez, del Grupo Mixto, le ha preguntado a PP y Ciudadanos si están dispuestos a que la casa de apuestas que se está construyendo en Los Cipreses no comience su actividad. "Les voy a decir, primero, que ese edificio está construido sobre suelo público. Segundo, se trata de un edificio construido con dinero público y es un lugar gestionado por una empresa pública. ¿Vamos a permitir que un salón que está a menos de cien metros del colegio San Mateo se construya en suelo público?", ha comentado Díez. "¿Van a dejar que en Garrido se abra una nueva casa de apuestas y sean ya cinco? El problema no es de los demás, es de todos", ha finalizado la concejala de Podemos.

Finalmente, se ha aprobado la moción conjunta de Ciudadanos y PP, para instar al Gobierno Central a que regule las casas de apuestas y el juego online con los votos a favor del Grupo Mixto, Ciudadanos y PP y la abstención del PSOE.