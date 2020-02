El Consistorio aprueba, con votos a favor de PP y Ciudadanos, exigir explicaciones a Pedro Sánchez "sobre los acuerdos alcanzados con independentistas y populistas"

Sobre esto, el concejal popular Fernando Rodríguez ha afirmado que resulta especialmente grave disfrazar como conflicto político "el intento de golpe de Estado perpetrado por los partidos independentistas catalanes a través de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña". "Es muy grave también que el actual presidente del Gobierno de España menoscabe la ejemplar labor de jueces, magistrados y fiscales para hacer cumplir la Constitución para hacer cumplir la ley en Cataluña, calificando dicha labor como deriva judicial. Por cierto, ¿a qué ciudadanía catalana y española se refiere el señor Sánchez? Se refiere a quienes quieren imponer la independencia, en contra de la ley y la Constitución incluso utilizando la violencia", ha comentado Rodríguez.

Por su parte, el concejal Fernando Castaño, de Ciudadanos, ha preguntado a los concejales salmantinos "que apoyan a partidos republicanos y no son monárquicos" por qué se comportan con tanto respeto con la Corona cuando vienen los Reyes a Salamanca y luego amparan, a través de sus compañeros en el Congreso de los Diputados, "el comportamiento de Quim Torra y esos independentistas que ya no tienen siglas, o del señor Rufián o de Bildu", ha afirmado. "Yo que he vivido gran parte de mi vida en Cataluña, era capaz de distinguir el nacionalismo catalán del vasco, ahora no", ha asegurado el concejal de Ciudadanos.

"Pero tampoco los diferencio mucho de cualquier radical de izquierdas de Castilla o de Extremadura, y hablan de cosas comunes como la falta de respeto a la Transición. La primera vez que yo escuché que la Transición había sido una engañifa y una pantomima fue a representantes de Podemos, y a mí en este Pleno me llamaron franquista. Vivimos en una sociedad muy polarizada y en continua confrontación, y los valores del 78 molestan y hay que eliminarlos (...) Esta moción quiere recuperar la concordia", ha finalizado Castaño.

"Estas mociones están llenas de falsedades porque no se han alcanzado acuerdos fuera de la Constitución ni se va a romper España", ha asegurado Virginia Carrera. "Se han tirado más de un año diciendo que iba a ser el apocalipsis y las siete grandes plagas y tienen un mal perder porque la mayoría de la gente no les votó. Deberían asumir la pérdida y la derrota porque lo he vivido en muchas ocasiones", ha afirmado la concejala del Grupo Mixto. "Los que no han respetado el Estado Consitucional con sus tramas y corruptelas son ahora los constitucionalistas. No hay más que acercarse a la cárcel de Brieva y ver quién está en la cárcel", ha asegurado.

"La gente que está en el Parlamento Español es gente que ha sido votada democráticamente y por ello ocupan su escaño. Merecen el respeto de todos y también ofrecer ellos respeto", ha asegurado Carmen Díez.

Por el Grupo Socialista ha sido la concejala María Sánchez, que ha afirmado que PP y Ciudadanos parten de la idea falaz de que todo partido que les gane en las urnas les está arrebatando el poder que, entendienden, les pertenece; y tienen que afirmar continuamente que el Gobierno es traidor e ilegítimo. Necesitan construir un relato y dividir, obviando de una manera interesada la premisa incuestionable, que es que todos los partidos que conforman el marco parlamentario son partidos legítimos y legales. Sólo el PP ha sido condenado por la Audiencia Nacional", ha explicado la concejala socialista.

Finalmente, la moción ha sido aprobada con los votos a favor de PP y Ciudadanos, y los votos en contra del Grupo Mixto y el Partido Socialista.