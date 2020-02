Estas son las 24 aplicaciones que deberías desinstalar de tu móvil

Google ha retirado de su plataforma oficial de aplicaciones Google Play Store un total de 24 aplicaciones móviles de un desarrollador chino relacionado con TCL por hacer uso de diversas prácticas maliciosas e incluso introducir 'malware' en los dispositivos, según informa Antena3.

Las 24 aplicaciones afectadas, que sumaban en conjunto 382 millones de descargas, pertenecen a una misma compañía, Shenzhen HAWK Internet, propiedad de TCL y que gestiona a la desarrolladora Hi Security, especializada en apps de VPN y antivirus gratuitos.

Esta empresa también desarrolla alguna de las aplicaciones oficiales de móviles Alcatel, de las que alguna como File Manager y Sound Recorder se encuentran entre las afectadas.

Estas son las 24 aplicaciones eliminadas: ocho de Tap Sky (World Zoo, Puzzle Box, Word Crossy!, Soccer Pinball, Dig it, Laser Break, Word Crush y Music Roam), seis del soporte de Alcatel, Mie-Alcatel.Support (File Manager, Sound Recorder, Joy Launcher, Turbo Browser, Weather Forecast y Calendar Lite), dos de ViewYeah Studio (Candy Selfie Camera y Private Browser), dos de Hawk App (Super Cleaner y Super Battery), cinco de Hi Security (Virus Cleaner 2019, Hi Security 2019, Hi VPN Free VPN, Hi VPN Pro, Net Master) y una de Alcatel Innovative Lab (Candy Gallery).

Según ha denunciado una investigación de VPN Pro, las apps de HAWK incluyen ejemplos como Weather Forecast, que estaba infectada con 'malware' y que recogió los datos de millones de usuarios y las envió a un servidor en China.

Otra de las aplicaciones de desarrollador implicada es el antivirus gratuito Virus Cleaner. En 2017, el gobierno de India ordenó a sus militares que la desinstalasen de sus móviles al identificarla como 'malware' espía.

La investigación de VPN Pro ha detectado que las aplicaciones afectadas llevaban a cabo prácticas "que potencialmente pueden poner en peligro los datos privados de los usuarios", pidiendo a los usuarios "una enorme cantidad de permisos sensibles" en sus dispositivos, como hacer llamadas, tomar fotos y grabar vídeo y audio.

Debido a este informe, el martes Google decidió eliminar a las 24 aplicaciones pertenecientes a Shenzhen HAWK Internet de su plataforma oficial para Android, Google Play, como confirmó la compañía a Forbes.