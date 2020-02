Así es la 'croquetavirus', el pincho de moda en Pamplona

Es un pincho en el que se come una croqueta de picadillo de pulmón de cerdo agridulce con una mascarilla impregnada en jengibre

La 'croquetavirus' se ha convertido en el pincho de moda, según informa Antena3. Entre algunas críticas por utilizar una enfermedad para representar un pincho, está siendo todo un éxito en un restaurante de Pamplona y para su creador, Mikel Urmeneta, quien aseguró a Antena 3 Noticias que en dos horas se acabaron los primeros 500 pinchos de 'croquetavirus': "Todo el mundo estaba con mascarillas aquí", asegura.

Para poder degustar la 'croquetavirus' debes ponerte una mascarilla y apretar en el centro. Este restaurante llevaba tiempo investigando sobre la experiencia de comer con mascarilla y ahora han dado con la clave: la "croquetavirus" es una combinación jengibre, ya que la mascarilla se impregna con este producto para que adquiera su olor, y una croqueta de picadillo de pulmón de cerdo agridulce.

"Me ha parecido una experiencia gastrovírica. Yo creo que va a tener mucho peligro de contagio", aseguró uno de los comensales que degustó la 'croquetavirus'. "Esa mezcla de tener el olor cerrado en la boca y a la vez, el sabor de la croqueta, me ha parecido una sensación curiosa", asegura otro comensal. No obstante, su creador zanja la polémica: "Quitarle hierro al asunto y a la vez, dar un pincho que te cuenta la actualidad y obviamente sin ninguna intencionalidad de reírnos de la desgracia", afirma.