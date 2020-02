Bajan las donaciones de sangre en Salamanca, aunque se pudieron cubrir todas las necesidades

En 2019 hubo en Salamanca 13.731 donaciones de sangre, 181 menos que el año anterior. La bajada, según la Hermandad de Donantes de Sangre, se debe a la supresión de la colecta los sábados durante los meses de verano. Sin embargo, aunque el número haya disminuido, “se han cubierto todas las necesidades y ninguna intervención ha tenido que ser suspendida”, indicaba el presidente, José Luis Martín. Además, es la tercera provincia de Castilla y León con mayor número de donaciones.

Hubo un total de 8.360 donantes, que donaron 1,64 veces de media, un número algo inferior, teniendo en cuenta que los hombres pueden hacerlo cuatro veces al año y las mujeres tres. Ellos, de hecho, donaron 4.553 veces y ellas, 3.807.

El perfil del donante es, tal y como indicaban desde la Hermandad de Donantes, un hombre (54%), frente al 46% de mujeres, y en su mayoría en la franja de edad de entre 18 y 32 años. La siguiente franja es de los 48 a los 65 años, y la que menos dona tiene de 33 a 47 años.

La Hermandad tiene ya 65.032 carnets, con 55.896 donantes registrados, de los que 15.030 son usuarios activos (que han donado en los últimos tres años). En 2019 se sumaron 1.503 donantes, de los que 115 lo hicieron al cumplir los 18 años.

Nuevo horario de extracciones: “No se ha contado con nosotros”

Desde el pasado 2 de enero ha habido importantes cambios en el horario de extracciones del punto fijo situado en el Hospital Virgen de la Vega, unos cambios con los que la Hermandad de Donantes no está “para nada de acuerdo porque no han informado a los donantes ni a la Hermandad, no se ha contado con nosotros”.

Este horario está impuesto por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación, dependiente de la Consejería de Sanidad, se ha cambiado en algunas provincias “pero la que más ha sufrido el cambio ha sido Salamanca”. Por ello, temen el número de donaciones de este año, ya que “no se están facilitando las cosas al donante, no tiene obligación de hacerlo y si se le ponen pegas no dona”, apuntaban desde la Hermandad.

Consulta a continuación el nuevo horario de donaciones de sangre: