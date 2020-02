El impactante cambio de imagen de Valeria Quer tras dos operaciones estéticas a sus 19 años

La joven Valeria Quer se ha independizado y vive sola junto con sus mascotas en un piso al norte de Madrid. En sus redes sociales, la joven no duda en compartir su día a día, algo que su madre no está de ninguna manera de acuerdo. Así, pidió a un juez que incapacitara a Valeria y que ingresara en un centro de desintoxicación. Pero ninguna de estas medidas han llegado, por ahora, a buen puerto. Ahora, Valeria no ha dudado en mostrar las recientes operaciones estéticas a las que se ha sometido. Entre ellas, un aumento de pecho y una liposucción, según informa el diario El Español.

A través de su perfil de Instagram, la joven ha compartido cómo está siendo el post-operatorio, así como la intervención. Valeria se ha mostrado muy contenta con el resultado y ha contado con la ayuda y el apoyo de su padre. "Tengo unos agujeritos en cada pierna y en el costado; me duele mucho más esto que los pechos", ha explicado Valeria en un vídeo. Lo cierto es que la operación se realizó a principios de enero, pero no ha sido hasta ahora cuando la hermana de Diana Quer ha compartido el resultado con sus seguidores.