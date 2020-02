​La Red de Acogida de Personas Refugiadas de Salamanca se congratula por la decisión unánime del Consistorio de instar a reducir los plazos de resolución del procedimiento de asilo

El pasado 18 de noviembre, la Red de Acogida de Personas Refugiadas de Salamanca celebró su primera reunión gracias al apoyo de estudiantes de la USAL, quienes dinamizaron los primeros encuentros, difundidos a través del boca a boca y las ONGs salmantinas de apoyo a personas refugiadas.

A la misma acudieron unas 40 personas, de las cuales la mayoría eran solicitantes de protección internacional procedentes de Venezuela, Honduras, Colombia o El Salvador, y casi todas recién llegadas a la ciudad, que o bien se encontraban dentro del sistema de acogida o habían salido ya del mismo, y que llevaban viviendo en nuestra ciudad algunos años.

En las sucesivas reuniones debatieron las inquietudes y problemáticas, tales como la falta de apoyo institucional, el retraso de los procedimientos de asilo e ingreso en el sistema de acogida, las dificultades para encontrar empleo o vivienda, las situaciones de racismo o la falta de asistencia sanitaria, entre otras.

Así, las personas participantes decidieron formar una red de apoyo mutuo, reuniéndose de forma periódica en centros cívicos y otros espacios públicos, con el fin de buscar la colaboración de profesionales que ofrezcan información, compartir experiencias y recursos, acompañar a las personas recién llegadas y realizar incidencia institucional ante las instituciones salmantinas, recabando apoyos.

La primera reivindicación que ha obtenido el respaldo unánime del Ayuntamiento de Salamanca va dirigida al Gobierno con el fin de que reduzca los plazos de resolución del procedimiento de asilo y de ingreso en los sistemas de acogida, para así evitar el drama humanitario de muchas familias sin recursos. Y es que este retraso por mal funcionamiento de la Administración, supone, entre otras cuestiones, que no puedan trabajar, puesto que hasta que no transcurren seis meses desde la entrevista el Gobierno no les concede el derecho a trabajar de forma provisional.

El Consistorio también ha solicitado a la Junta de Castilla y León, de manera unánime, que otorgue la tarjeta sanitaria sin tener que esperar a realizar la entrevista de asilo, dado que en Salamanca el retraso en la Comisaría Nacional de Policía oscilaría entre los tres y más de seis meses en este momento, por lo que estas personas, con derecho según la Ley de Asilo a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, tienen que acudir a los servicios de urgencia hospitalarios, lo que satura aún más estos servicios.

La Red de Acogida de Personas Refugiadas realiza actividades periódicas para ayudar a los refugiados y demandantes de asilo

Otras actividades que se vienen realizando desde la Red de Acogida es el intercambio de información sobre recursos, vivienda o visitas por la ciudad, con el fin de realizar una acogida amable a las personas recién llegadas, ayudándolas en los trámites iniciales que tienen que realizar, como empadronarse o abrir una cuenta bancaria, cuestión también problemática ante la negativa de algunas entidades bancarias a la apertura de cuentas, y de forma discriminatoria, según la nacionalidad del solicitante, realizando acompañamientos colectivos para exigir este derecho tan elemental.

No obstante, la mayor problemática se encuentra en el acceso a la vivienda, especialmente al llegar a la ciudad, y hasta el ingreso en los sistemas oficiales de acogida, lamentando que lugares como el albergue municipal no pueda estar disponible, siendo un compromiso político de la actual corporación, y que el personal de los servicios sociales se encuentre en situación límite, ante la falta de cobertura de las plazas; sin contar con la escasez de recursos para afrontar la situación de emergencia social que en los dos últimos años se está sufriendo en la ciudad, con más de 50 personas en situación de exclusión residencial, sobreviviendo en casas de familiares, amistades o recursos de las entidades sociales.

Para facilitar el contacto disponen de una página en Facebook, y un grupo de whatsapp, donde se difunden las convocatorias de la red, así como información útil para las personas recién llegadas.

Página de Facebook: https://www.facebook.com/Red-Acogida-de-Salamanca-110037593850834

Email: redacogidasalamanca@gmail.com

Teléfono portavoz: Lizbel, 650 78 43 82