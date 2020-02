​Jabi Luaces reconoce el mal partido de Unionistas y ve un equipo “sin chispa”

El técnico local ha explicado que no salió el planteamiento ni en la primera parte ni en la segunda

El técnico de Unionistas, Jabi Luaces, ha reconocido que su equipo no jugó un buen partido ante el Calahorra y que los futbolistas no tienen chispa en estos momentos. Además, también ha explicado que su planteamiento no salió en la primera ni en la segunda mitad.

Valoración. “El resultado es un punto. Hemos tenido en la mano poder ganarlo y hemos pagado los esfuerzos. Nos falta chispa y nos falta juego. Estamos muy justititos. Estamos trabajando para recuperar a la gente. Cuando nos ponemos 2-1, el partido tiene que morir ahí. Tenemos que saber jugar esos diez minutos”.

Planteamiento. “No ha salido en la primera ni en la segunda. Hemos buscado tener más jugadores por dentro para controlar el partido y sus transiciones, para llevar la iniciativa. Pero no lo hemos conseguido”.

Volver al estado físico óptimo. “Eso es muy difícil de calcular. Tenemos que buscar qué jugadores están más chisposos y mover las piezas. En líneas generales, el equipo está un poco justo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en estos cuarenta días y antes teníamos una plantilla muy corta. Todo esto se paga”.