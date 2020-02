Estas exclusivas deportivas de la marca 'Apple' de los 90 salen a subasta

Las subasta de objetos vintage de Apple siempre levantan una gran expectación, incluso más cuando no se trata de productos 'normales'

La década de los 90 nos dejó el Apple Newton, el retorno de Jobs y estas singulares deportivas Apple como las que ahora salen a subasta. Unas deportivas que pertenecen a una época en la que Apple era mucho más simpática y extravagante que ahora, según informa el diario digital 20minutos.

Las deportivas que salen a subasta el 24 de marzo no son completamente nuevas. Tienen evidentes rasgos de uso aunque no están rotas. Claro que quien las compre no lo hará por sus cualidades deportivas, pese a hacer sido desarrolladas junto con Adidas.



El valor de estas deportivas vintage de Apple reside en que son un objeto raro -fuera de su linea de productos oficiales- que además fue desarrollada para sus empleados.

Las deportivas de talla 9 1/2 -equivalente a un 42 europeo- fueron fabricadas en los años 90 y cuentan con la clásica manzana multicolor tanto en la lengüeta como en los laterales, donde además pone ‘Apple’. El color blanco original ya no es tan blanco y la suela está ligeramente gastada.

No es la primera vez que se subastan unas deportivas Apple (incluso sin usar) y se estima que el propietario podrá sacarse unos pocos miles de dólares por ellas. Si te interesan, el 3 de marzo comienzan las pujas en Heritage Auctions.