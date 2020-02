Este jueves se ponen a la venta las entradas para los espectáculos programados por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para el mes de marzo

La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes pone este jueves,13 de febrero, a la venta los espectáculos programados en el mes de marzo.

Se podrán comprar entradas para la obra “Los hijos”, programada el 7 de marzo y protagonizada por Adriana Ozores, Susi Sánchez y Joaquín Climent. Una historia que tiene lugar en un futuro cercano y que trata sobre las consecuencias de una catástrofe en una central nuclear; y sobre el sacrificio personal en beneficio del bien de la humanidad. Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros.

Para “El sirviente”, una obra interpretada por Eusebio Poncela que cuenta la historia de la relación entre un joven aristócrata y el sirviente contratado para cuidarlo; sobre el servilismo y las relaciones de poder. Está programada el sábado 28 de marzo y las entradas cuestan 15, 20 y 25 euros.

También se podrán comprar entradas para el espectáculo de danza “Juana”, protagonizado por Aitana Sánchez Gijón en el que la mujer es protagonista. Juana es un nombre que se repite en la historia en mujeres que han dejado un legado histórico, especialmente en lo que se refiere a su forma de vivir más allá de lo que se les tenía predestinado por su género y época. Será el sábado 14 de marzo y las entradas tienen un precio de 12, 16 y 20 euros.

Y para la ópera “Rigoletto”, interpretada por la Compañía de Ópera Nacional de Moldavia el 21 de marzo en el Teatro Liceo. Las entradas tienen un precio de 32 y 37 euros.

Además, se pondrán a la venta las entradas para los espectáculos familiares “Acróbata y arlequín”, previsto el 15 de marzo y “Debajo del tejado” programado el 29 de marzo.

Programación musical

Se ponen a la venta también las entradas para el concierto de los guitarristas “Eduardo Inestal y Joaquín Clerch”, incluido dentro del VIII Ciclo de Música de Cámara y Solistas y previsto el lunes 23 de marzo. Las entradas tienen un precio de 12, 16, 18 y 20 euros.

Para el concierto de primavera del Pre coro y Coro de Niños del Coro Ciudad de Salamanca programado en el Liceo el 24 de marzo, cuyas entradas cuestan 3 euros.

Para el festival Salamanca Town of rock’n’roll, previsto el 14 de marzo, y en el que participarán tres grupos: los británicos The Avengers, los italianos The rotten rockers y los españoles Los faraones. Las entradas cuestan 18 euros.

Para el concierto de Rodrigo Cuevas, programado el 20 de marzo en la Sala B del Caem, cuyas entradas cuestan 10 euros en venta anticipada y 12 euros el día del concierto. Y para el concierto de Vocalis previsto el sábado 28 de marzo también en la Sala B. Las entradas cuestan 5 euros.