Francisco Igea, ante las críticas de Ana Suárez y Fernando Castaño: "Yo no sé si ellos dan por bueno un modelo que les impone desde Madrid a los candidatos autonómicos y provinciales"

Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León y, parece, líder del sector crítico de Ciudadanos ante las primarias que se avecinan, ha pasado en la mañana de este martes, 11 de febrero, por los micrófonos de Radio Salamanca-Cadena SER.

El periodista Jesús Martín Inés le ha preguntado sobre las últimas críticas realizadas contra él por dos miembros de su partido, los concejales salmantinos Ana Suárez y Fernando Castaño, que forman parte del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad. Suárez afirmó el pasado día 4 que "Paco Igea se está equivocando", en alusión a su postura frente a Inés Arrimadas. Por su parte, Castaño aseguró el día 5 que Igea "no está en el buen camino. O se presenta o deja de entorpecer", en referencia a la postura del líder autonómico en el proceso de elección de presidente nacional de la formación naranja.

Sobre esto, Igea ha mostrado su sorpresa por las palabras de Castaño, afirmando que "mi modelo está presentado". "Se ha hecho una enmienda entre muchos militantes que se está debatiendo en estos días en las agrupaciones. Nosotros defendemos un modelo de partido en el que los militantes, los ciudadanos de Salamanca, puedan elegir a sus candidatos, a su ejecutiva provincial y la autonómica", ha comentado.

"Yo no sé si Ana Suárez y Fernando Castaño dan por bueno un modelo que les impone a los candidatos autómicos y provinciales desde Madrid. Me importan sus opiniones porque les aprecio, pero me importan también las opiniones de los militantes de Salamanca", le ha indicado a Jesús Martín Inés.

El periodista de Radio Salamanca también le ha preguntado por las críticas de Luis Fuentes. "Creo que es lícito que, quien ha sido designado, quiera seguir siendo designado, porque Luis Fuentes no ha pasado por ningunas primarias y es el cargo que es por designación. Lo que no puedo permitir es que me acusen de cobardía y de falta de valor. Yo nunca me he escondido. Ni me escondí hace un año ni ahora. Me pueden acusar de muchas cosas, de temperamental, de hablar más de lo que debo, pero creo que defiendo la mejor postura para el partido. No se me puede acusar de traidor, porque ahora es momento de hablar y proponer, y llegará el momento de ver si hay que tomar la decisión de presentarse o no. No me estoy saltando el reglamento", ha explicado con rotundidad.

Sobre el voto telemático

"Me parece sorprendente que se siga votando telemáticamente después de las cosas que han ocurrido. Las personas que velan por la transparencia no aconsejan el voto telemático, aunque parece que se ha externalizado y se ha garantizado una mayor seguridad. Nosotros vamos a promover el voto presencial para dar la mayor seguridad y garantía a los militantes, para que sepan que es libre y secreto. Desgraciadamente, también estamos teniendo problemas en algunas agrupaciones porque los coordinadores se niegan a poner una urna y están obligando a la gente a votar a mano alzada", ha comentado Igea en la entrevista.