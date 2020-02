Exigen al Ayuntamiento de Salamanca que "evite a toda costa" la apertura de nuevas casas de apuestas en Garrido y Comuneros

Juventud Unidad de Salamanca, una asociación de jóvenes con origen en el barrio de Garrido y, según indican, "unida contra el racismo, el machismo, la homofobia y el fascismo"; ha emitido un comunicado en la mañana de este miércoles, 12 de febrero, en el que vuelven a hacer hincapié en la polémica suscitada en los últimos meses en Salamanca con la proliferación de casas de apuestas, y que el pasado viernes fue tratada en el Pleno Municipal.

La agrupación exige al Ayuntamiento que "evite a toda costa" la apertura de una nueva casa de apuestas en Los Cipreses, "a menos de cien metros del colegio San Mateo", y también "de la que va a abrir en el barrio de Comuneros".

El pasado viernes, 7 de febrero, el pleno del ayuntamiento de Salamanca rechazó modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tal y como solicitaba el PSOE, para limitar las casas de juego y apuestas, con los votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos.

"Entre los argumentos que emplearon los ediles, podemos encontrar frases como "¿Las casas de apuestas son el origen de todos los males? Miren ustedes, hay gente ludópata en la población rural, que no tiene casas de apuestas (...) Una casa de apuestas, sin embargo, tiene una regulación y allí no puede entrar un menor. Y, sobre todo, una vez que se detecta el problema y un ludópata reconoce lo que le ocurre, puede solicitar que se le prohíba la entrada, cosa que en el juego online no ocurre”, frases que realizó el concejal Fernando Castaño, de Ciudadanos.

"Estos argumentos son totalmente falsos partiendo de que la Federación Castellano y Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados ya ha denunciado en numerosas ocasiones que esto no se cumple y los menores también utilizan a otras personas para realizar sus apuestas. Por otra parte, el ludópata puede solicitar que se le prohíba su entrada, sin embargo, también puede dar marcha atrás pagando una tasa para que le borren de la lista de personas con acceso prohibido", afirman desde Juventud Unida, desautorizando lo dicho por Castaño.

"Habiendo escuchado estas declaraciones, nos preocupa enormemente la total falta de atención de la mayoría de representantes políticos a este asunto y nos indigna su desconsideración a regular problemas que sí están en sus manos. Los ayuntamientos de ciudades como Córdoba, Cádiz, Palencia o Burgos ya han aprobado medidas para controlar las casas de apuestas que afectan a la apertura de nuevos locales o a su ubicación, no entendemos por qué el Ayuntamiento de Salamanca se niega a hacerlo", indican.

"Igualmente queremos recordar que no nos vamos a conformar con parches y medias tintas ante un problema como es este, que se viene agravando cada vez más desde el inicio de la crisis, y exigimos al gobierno autonómico y al nacional el cierre de todas las casas de apuestas y prohibición de publicidad de las online. El aumento de recursos públicos para la atención y rehabilitación de personas que sufren esta adicción y la reparación del daño causado", finaliza Juventud Unida en su comunicado.