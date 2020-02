Las recomendaciones para disfrutar del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo de una manera responsable

Según recoge la agencia PYME.INFO, esta campaña de concienciación, que repartirá más de 200 carteles entre los comercios de la ciudad y 2.000 dípticos disponibles en la Oficina de Turismo de los soportales de la Plaza Mayor, ha sido presentada en la mañana del miércoles por el presidente de AFECIR, Buenaventura Montero, acompañado por el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias¸de la primera teniente de alcalde, Beatriz Jorge y de la concejal de Servicios y Políticas Sociales, Davinia Montero, entre otras autoridades.

“En primer lugar, queremos agradecer al Ayuntamiento haber contado con AFECIR para realizar esta iniciativa, que ya se ha propuesto en años anteriores. El Carnaval es una fiesta, pero es una fiesta en la que debemos convivir todos. Ofrecemos una serie de recomendaciones en las que queremos recordar que, aunque estemos de fiesta, tenemos que participar en ella de forma cívica y respetuosa con todos los demás”, ha señalado Buenaventura Montero, presidente de AFECIR.





#Carnavaldetodos mostrará en el reverso de su díptico un plano de Ciudad Rodrigo, con todos los puntos de interés señalizados (recorrido del encierro, zonas de aparcamiento, aseos, mercadillo, plaza de toros, peñas…) y teléfonos recurrentes en caso de emergencias: policía local, punto de información contra la violencia…

En su anverso, tanto AFECIR como el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo han desarrollado una serie de recomendaciones y precauciones para que el Carnaval del Toro se convierta en uno de los mejores escaparates de una ciudad que ha cumplido en 2019 el 75 aniversario de su declaración como Conjunto Histórico-Artístico.





RECOMENDACIONES

• La calle no es un basurero: Deposita la basura en los contenedores que corresponda. En Ciudad Rodrigo reciclamos el vidrio, los envases, el papel-cartón todo el año y durante el Carnaval también.

• La calle no es un baño: Orinar o vomitar en cualquier jardín, esquina, pared o puerta está muy feo, da mucho asco y, además, si te pillan, te multan. Utiliza los baños móviles que se instalan para las fiestas o los de los bares.

• Ciudad Rodrigo no es una ciudad sin ley: En Ciudad Rodrigo existen unas normas parecidas a las que podemos tener en casa y en cualquier ciudad, así que habrá que poner en marcha el sentido común antes de hacer lo que no se debe. Aunque se haya bebido mucho, las leyes y las normas siguen existiendo.

• En Carnaval “no” también es “no”: Si alguien te dice que no, si escuchas decir que no o si dices no es que no. Y si no te dicen que sí, es no. No toleramos las agresiones sexistas, sean de baja, media o alta intensidad.

• STOP LGTBI-Fobia: Vive y deja vivir. Respeta a la gente con independencia de su orientación sexual, sus formas de expresión y el rollo que lleven. La diversidad es riqueza.

• Colabora con quienes trabajan: Policías, voluntarios, personal de limpieza, carpinteros, equipos de emergencia, medios de comunicación, músicos, técnicos, montadores, transportistas… la fiesta requiere que miles de personas trabajen estos días. Habrá que facilitarles la tarea en lo posible y convencer a todos para que por lo menos no la entorpezcan.

• Una fiesta universal: El Carnaval es una fiesta universal y de valor turístico nacional. Cualquiera puede integrarse, venga de donde venga, piense lo que piense, sea del color que sea o hable el idioma que hable. No lo estropees.