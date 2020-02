El Consistorio establecerá controles de vigilancia policial en Huerta Otea tras la denuncia de los vecinos que aseguran que se están produciendo carreras ilegales en la zona

En conversación con SALAMANCA24HORAS, fuentes municipales han asegurado que, durante la citada comisión, el concejal responsable Fernando Carabias ha indicado que, según los sistemas de control de seguridad que tiene el Ayuntamiento, no les consta que se estén produciendo carreras ilegales en las principales avenidas de la zona. Sin embargo, "no decimos que no estén ocurriendo en otras calles más pequeñas", afirman, por lo que han indicado su intención de establecer controles especiales de la Policía Local para comprobar de primera mano los hechos