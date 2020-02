El accidente de coche de Zidane que quedó inmortalizado con un selfie

El pasado sábado por la mañana, Zinedine Zidane se llevó un gran susto cuando se dirigía a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, para asistir al último entrenamiento del Real Madrid antes de viajar a Pamplona. El francés accedió a una rotonda a más velocidad de la que estaba permitida y golpeó por detrás a otro vehículo, según informa el diario Mundo Deportivo.

Así lo ha contado el valdeorrés Ignacio Fernández a La Voz de Galicia. Él se asustó al ver el Audi del francés a tanta velocidad y se frenó justo en la entrada de la glorieta, donde se llevó el impacto en la parte trasera del coche.

Zidane acaba de tener una colisión(solo chapa) camino a Valdebebas pic.twitter.com/5TEsUY6vTO — JAVI G. R. (@JaviviMadrid) February 8, 2020

Al ver que el conductor del coche que le había embestido era Zidane, Fernández le reconoció y pensó: “Me hubiese gustado conocerte en otras circunstancias, pero esta tampoco está mal”. Y, según ha contado al mismo periódico, le pidió una foto para inmortalizar el momento.

“Le dije que si podíamos sacarnos un selfie, porque la gente no se iba a creer que me había dado un golpe Zidane. Y muy amable me dijo que sí. Se quitó el gorro y nos hicimos la foto”, detalla Ignacio.

Como el míster del Real Madrid tenía prisa para llegar al entrenamiento, el gallego le propuso lo siguiente: “También le dije que si quería quedaba todo en nada, que cambiábamos allí los coches y listo”. Pero, muy a su pesar, no hubo trato, el coche del francés está valorado en más de 67.000 euros.

“El representante dijo que estaba muy agradecido porque Zidane iba al entrenamiento y tenía prisa, por lo que agradeció no haberlo entretenido pidiendo firmas, camisetas o boletos …”, añade Fernández. Que también ha añadido que no le importó no tener una firma porqué “tampoco le interesa mucho el fútbol”.