Virginia Carrera planteará este viernes que se incluya en los Presupuestos la supresión de la Fundación Ciudad de Cultura y una "apuesta clara" para frenar la externalización de los servicios municipales

Carrera ha asegurado que el presupuesto tiene que ser una apuesta clara para generar oportunidades, creación de empleo y desarrollo de los servicios públicos para que las personas de Salamanca mejoren sus condiciones de vida. Así, la concejala ha afirmado que desde Izquierda Unida han planteado enmiendas al Proyecto por valor de 3 millones de euros, intentado con ello que sea "un planteamiento más real y realista que el del binominio PP+Ciudadanos, que es más de lo mismo con inversiones ya conocidas y unos servicios públicos cada vez más limitados y demacrados".

"Planteamos también gastos a eliminar, como las retribuciones básicas que recibimos los órganos de Gobierno, los complementos de productividad o las inversiones que se hacen en proyectos fracasados como Mercasalamanca. Tenemos muy claro dónde hay que rebajar, como en las cantidades que se destinan a gastos de protocolo, propaganda o el dinero que se asigna a los grupos políticos del Ayuntamiento; con el fin de ser utilizados en otras partidas que tengan mayor repercusión en los intereses colectivos", ha comentado a los periodistas Virginia Carrera.

Apuesta por el empleo público y para "frenar la externalización"

Carrera ha asegurado que el Ayuntamiento se encuentra "vaciado de personal propio en la Administración Local y las dependencias municipales". "Se trata de una dinámica actual del concejal Fernando Rodríguez y del grupo Ciudadanos que fomenta la externalización y la desmantelación de lo público", ha indicado. Para la concejala del Grupo Mixto, esta política de externalización va acompañada de condiciones "más precarias para las plantillas de las contratas", y visibiliza "un claro interés por favorecer lo privado ante lo público". "Los servicios públicos son los únicos que van a garantizar la igualdad de oportunidade", ha indicado.

Por ello, ha afirmado que el objetivo debe ser "recuperar el empleo público perdido", dotando al Consistorio de mayor personal en Participación Ciudadana, en las instalaciones deportivas y en los CEAS de Servicios Sociales. "No queremos que estos puestos se externalicen y pasen a formar parte de empresas privadas, tal y como creemos que va a ocurrir con las instalaciones deportivas próximamente".

Plan de Rehabilitación Urbana y propuesta para dotar a los barrios de mercados ecológicos autogestionados

En segundo lugar, Carrera ha afirmado que el Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana municipal "es un éxito, pero creemos que tiene que aumentarse la inversión y el protagonismo del Ayuntamiento en él". "El millón de euros que se plantea para dotarlo este año no es suficiente y merece una mayor inversión. En Salamanca existen barrios claramente desfavorecidos", ha comentado.

La concejala también ha indicado que, para dinamizar el comercio de proximidad, la propuesta de Izquierda Unida pasa por la creación de diferentes mercados ecológicos en los barrios que sean autogestionados. "Con ello, cada barrio va a poder tener la oportunidad de desarrollar un mercado ecológico de manera periódica en consonancia con el comercio del barrio local, que ya está asentado y tiene su actividad".

Más plazas para las escuelas infantiles y la supresión de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura

"Nos parece fundamental que el Ayuntamiento se implique, más que en la conciliación, en la corresponsabilidad. Por ello es necesario aumentar de alguna manera el número de plazas en edad temprana en las escuelas infantiles", ha indicado Carrera.

Respecto a las iniciativas culturales, la concejala del Grupo Mixto ha reivindicado una vez más la creación de una Casa de la Música y de las Artes Escéncias, para que los grupos locales puedan desarrollarse; y la supresión de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. "No hablamos de que no haya cultura en la ciudad, tampoco de que exista desconfianza ni ningún tipo de temor con sus trabajadores, pero creemos que la externalización de estas actividades no beneficia a la ciudad".

Tres bibilotecas más en Pizarrales, Puente Ladrillo y Buenos Aires y un espacio de calidad para las caravanas

Para finalizar, Virginia Carrera ha comunicado que desde el Grupo Mixto solicitarán tres bibiliotecas municipales más, "porque son necesarias en Puente Ladrillo, Pizarrales y Buenos Aires". Y una zona de calidad en la ciudad para el estacionamiento de caravanas y autocaravanas.