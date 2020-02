CCOO se manifiesta en Carrascal de Barregas contra el intrusismo de los políticos en las funciones de los trabajadores

El sindicato CCOO se manifestará este viernes de 13.00 a 13.30 horas frente al Ayuntamiento de Carrascal de Barregas contra la amortización de un puesto de trabajo y contra la intrusión de los políticos en el desarrollo de las funciones de los trabajadores.

El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Carrascal, con Guillermo Rivas como alcalde, "quiere amortizar el puesto de trabajo de capataz, ocupado desde 2008 por la misma persona y actualmente delegada de personal", explica el sindicato CCOO.

Un comunicado de CCOO explica que en la convocatoria con la representante de los trabajadores para negociar la modificación de la RPT, "se presentó enmascarado como una modificación, lo que resulta ser una amortización del puesto de trabajo. Tanto CCOO como la representante de los trabajadores expresaron su disconformidad con la amortización de dicho puesto de trabajo".

En la reunión "no se llegó a ningún acuerdo y a fecha de hoy no se nos ha vuelto a convocar a ninguna otra reunión, salvo una comunicación a la delegada para presentar alegaciones a no se qué acuerdo".

El sindicato ha denunciado ante la Inspección de Trabajo "el vaciamiento de funciones de dicho puesto de trabajo, lo nos puede llevar a un supuesto caso de acoso laboral y sindical por parte del equipo de gobierno".

Asimismo, CCOO "también ha detectado las posibles presiones con otro trabajador para que se acoja a la jubilación. Parece ser que dichas funciones y tareas del puesto de capataz, quieren ser desempeñadas por los políticos". CCOO quiere dejar claro "que los puestos de trabajo y sus respectivas funciones deben ser desempeñadas por los empleados públicos, limitándose los políticos a gestionar los diferentes servicios que prestan a los ciudadanos".