UPA Salamanca denuncia el mal funcionamiento de la plataforma de la Junta para solicitar la PAC

UPA Salamanca ha denunciado el mal funcionamiento de la plataforma de la Junta de Castilla y León por la que operan los programas informáticos que afectan a la solicitud de la PAC, y las solicitudes de ayudas a la modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes al sector agrario.

El mal funcionamiento del programa del a PAC supone, que a esta fecha, "no solo no se puedan mandar ciertas solicitudes de la PAC que dan errores graves no imputables al ganaderos sino a ciertos cruces y por lo tanto no puedan ser mandadas, sino que hoy ni siquiera se pueden gravar parcelas, modificar las mismas etc, ante el mal funcionamiento del programa informático sobre el que se tramitan estas ayudas en la Junta de Castilla y León".

Esto no solo coarta el derecho de los solicitantes de poder pedir la PAC desde el primer día, sino que da la razón a quienes abogan por hacer la PAC en los últimos días dado que los programas van mejor y no tienen fallos. Esto echa por tierra todo nuestro trabajo de intentar que los agricultores y ganaderos hagan la PAC de forma progresiva, ni dejándolo para el ultimo día, evitando aglomeraciones y haciendo entre todos un mejor trabajo.

Para UPA, este mal funcionamiento, también afecta al programa informático (la plataforma de trabajo es la misma) por el que se solicitan las ayudas a la incorporación de jóvenes al sector agrario y a la modernización de las explotaciones agrarias, lo que motiva que estos problemas, unidos al muy escaso plazo que han dado para solicitar estas ayudas, haga muy difícil por parte de los técnicos a tramitar estas ayudas con la correcta ejecución deseable.

Este hecho denunciado "no solo debe ser corregido de inmediato, sino que se tienen que poner todos los medios para que no vuelva a suceder, ante la nefasta imagen que supone el que un peticionario de la PAC o de las ayudas de modernización tenga que irse para su casa sin hacer las gestiones a las que había acudido".