José Luis Mateos (PSOE): "Si los Presupuestos son tan continuistas seguiremos sufriendo varapalos judiciales que pagaremos con el dinero de todos los salmantinos"

"Hoy muchos ciudadanos de Salamanca pensarán que el debate que aquí se produce es únicamente un conjunto de cifras y números que muchas veces sirven para que algunos oculten la realidad y sean objeto de manipulación constante. En realidad, el debate de hoy trasciende más allá de las cifras y de los números, porque, sin lugar a dudas, este es probablemente el Pleno de mayor contenido político del año. Es aquí donde hoy se refleja, a través del Presupuesto, cuáles son las intenciones del Gobierno Municipal para 2020. Cuáles son sus prioridades y también cuáles son sus carencias", ha comenzado diciendo Mateos.

"Dirán hoy que nuestro discurso es parecido al de debates de presupuestos anteriores, pero es que su mismo planteamiento de los Presupuestos, si queremos ser coherentes, nos obliga a hacer el mismo discurso que en ocasiones anteriores", ha comentado a la bancada del Equipo de Gobierno. "La coherencia obliga, por tanto, a plantearles la misma alternativa que en otras ocasiones, porque ustedes han demostrado una vez más, con este Presupuesto, que su forma de hacer política en la ciudad de Salamanca, bajo nuestra perspectiva, no es la adecuada para resolver los problemas reales y dar respuestas a las demandas reales de los salmantinos", ha dicho Mateos.

Para Mateos, los Presupuestos Municipales se han presentado "tarde, con retraso e incumpliendo lo previsto en la normativa vigente". "Son unos presupuestos, además, que nacen sólo del diálogo, si es que se puede denominar así, de PP y Ciudadanos. No hay consenso político ni social detrás de estos presupuestos, porque la Mesa del Diálogo Social y el Consejo de Ciudad no han tenido ningún papel en él", ha asegurado. "Los ciudadanos de Salamanca también han sido ninguneados".

"Son un refrito que contiene falsos anuncios"

Según el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, los Presupuestos son "un refrito de proyectos y programas prometidos en años anteiores que ustedes mismos reconocen que no han realizado". "Son unos presupuestos irreales, ya se lo dije el año pasado y se lo vuelvo a decir, están lleno de fake news. Contienen anuncios falsos. Dicen que harán proyectos que no han hecho antes pese a haberlos reincorporados de años anteriores, y saben que no lo van a hacer este año. Siguen mintiendo".

"¿Acaso tenemos ya Cuatro Centros de Recepciones de Visitantes?, ¿cuatro o cinco Centro de Recepciones de Visitantes?, ¿se ha reformado tres veces la Torre de los Anaya?, ¿tenemos diez Puertos Secos?, ¿dos ediciones del programa Salamanca Acompaña? esas son las veces que ustedes han anunciado estos proyectos y no los han hecho. Se creen que la memoria de los ciudadanos de Salamanca es corta, pero no lo es", ha comentado.

En su segunda intervención, Mateos ha llamado "manipulador de las cifras" a Fernando Rodríguez, y ha mencionado un programa "del que nunca más se ha vuelto a hablar". "El programa Millenials, impulsado por el Ayuntamiento, que iba a crear 500 empleos para jóvenes... pero la realidad es que ni siquiera un tercio de esos jóvenes llegaron a hacer prácticas en alguna empresa".

"Hay tantas carencias que se les ha olvidado, incluso, presupuestar un millón de euros por obligación contractual que hay que abonar este 23 de noviembre de 2020 a la empresa concesionaria de la Aldehuela. ¿De verdad se les ha colado un millón de euros?", ha indicado el portavoz socialista.

Por ello, ha incidido Mateos, "votamos en contra de su forma de gestionar porque, si sigue siendo tan continuista como algunos vaticinan, vamos a sufrir nuevas anulaciones de contratos por la Justicia; como el autobús urbano y el contrato de Parques y Jardines. Varapalos judiciales que tenemos que pagar del bolsillo de todos los ciudadanos", ha finalizado.