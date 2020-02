Los colegios salmantinos celebran el Día Internacional del Cáncer Infantil

Con motivo del día internacional del niño con Cáncer, celebrado el día 15 de febrero, diversos colegios salmantinos se han unido para dar voz y visibilidad a la que es la primera causa de muerte por enfermedad en niños menores de 14 años.

Los alumnos del Colegio San Juan Bosco, junto con la Asociación Pyfano, también han querido celebrar el Día Internacional del Cáncer Infantil. Los alumnos han hecho "paintgold", una actividad que consiste en pintarse en la cara dos rayas doradas o un lazo dorado como símbolo de fuerza, lucha y amor, en apoyo para todos los niños y sus familias, también han cantado el himno de este día, "We are one", y al terminar se les ha entregado a los alumnos una piruleta con 'superpoderes', los mismos que tienen todos auellos niños que tienen que luchar contra esta enfermedad.









También, desde el Colegio Santa Teresa de Jesús, los alumnos han querido transmitir su apoyo leyendo un manifiesto y así, transmitir esa sensación de unidad en la lucha contra las barreras en el Día Internacional de Cáncer Infantil.