VÍDEO | Un centenar de vecinos de Cabrerizos piden más seguridad en el pueblo y solicitan que se valore la puesta en marcha del servicio de Policía Local

Según ha indicado Nuria Prieto, vecina del municipio y una de las organizadoras de la protesta —que en todo momento ha sido pacífica y no ha contado con color político alguno— tienen miedo y no están tranquilos. "Las alarmas no son suficientes porque roban en casas donde las tienen y donde no las tienen; a cualquier hora del día. Por ahora, por suerte, no han robado en viviendas que estén en ese momento habitadas, ya que suelen esperar a que estén vacías, pero pedimos más seguridad porque vivimos con niños y no queremos que la situación vaya a mayores", ha afirmado.





"La Guardia Civil, que hace un trabajo inmejorable, se encuentra a bastantes kilómetros de distancia, ya que a nosotros nos corresponde el Puesto de Santa Marta, por lo que tardan en llegar. Además, simplemente con lo que tienen que atender allí, en Santa Marta, es muy difícil que puedan hacerse cargo de otra población de 4.000 habitantes. Por ello, pedimos otra serie de medidas, como la instalación de cámaras de seguridad, de vigilancia privada o que se estudie la posibilidad de que Cabrerizos cuente con Policía Local. Creemos que somos bastantes y nuestros impuestos pueden dar para ello", ha afirmado.

Preguntada sobre el mínimo de empadrones que harían falta para poder tener Policía Local, esta vecina ha asegurado que es cierto que hace falta llegar a un mínimo, pero que Cabrerizos cuenta con una población flotante mayor de personas que no están empadronadas. "Aquí vivimos unas 6.000 personas, bastantes más de las 4.200 que están empadronadas", ha asegurado.