Los vecinos de Las Dunas de Cabrerizos se movilizarán si no hay una solución satisfactoria al problema del tráfico

La Agrupación de Vecinos de la urbanización Las Dunas de Cabrerizos ha hecho público "su malestar e indignación" por la situación de tráfico que se lleva padeciendo la urbanización desde hace más de 20 años por el alto nivel de tráfico que pasa por todas sus calles.

Un comunicado de la agrupación indica que, desde hace más de 20 años, Las Dunas lleva soportando una carga y un volumen de tráfico excesivos e intolerables en un sus calles.

Desde varias administraciones como el Ayuntamiento de Salamanca y el de Cabrerizos "han prometido desde hace décadas soluciones para resolver esa situación anómala con la creación de una vía alternativa, pero todas esas promesas han caído en saco roto una tras otra. Recientemente, con el acuerdo de entrega de la urbanización al Ayuntamiento de Cabrerizos, la alcaldesa se comprometió a impulsar esa vía alternativa, pero en su lugar, ha cambiado el sentido de las calles, sin que ello suponga mejora alguna para los vecinos".

Asimismo, realizan un llamamiento a las administraciones competentes para que se ponga fin lo antes posible este problema. "No estamos dispuestos a seguir padeciéndolo y nos movilizaremos si no obtenemos una respuesta y solución satisfactoria. Además, consideran que este problema "no solo es nuestro" y que su solución mejoraría el acceso a la capital desde Cabrerizos y muchos otros municipios del este de de la provincia.

Muchos vehículos y a gran velocidad

Recuerdan que Las Dunas es una zona residencial "donde el volumen de tráfico debería ser al menos igual que el de cualquier zona residencial del pueblo. Sin embargo, tenemos que soportar un volumen de tráfico que en horas punta los días laborables, de una a tres o de seis a nueve, alcanza hasta 1.000 vehículos, por no hablar de los picos de tráfico durante el rastro y los eventos que tienen lugar en la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, además de los altos niveles de ruido y humo. Esta situación se ve agravada además por la alta velocidad con la que circulan muchos vehículos dentro de nuestras calles, con el consiguiente peligro para todos los que viven y circulan en ellas. En ocasiones, más que calles, nuestras vías se convierten en circuitos de carreras, lo que genera una gran inseguridad vecinal".

Aseguran que la urbanización se ha convertido en un “atajo fácil, cómodo y evasivo para la conexión Norte-Sur y Este-Oeste, al no estar completada la ronda de circunvalación que rodea Salamanca. Prácticamente la mitad del tráfico proveniente de la carretera de Aldealengua entra por Las Dunas".