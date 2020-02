​“Me la encontré tirada en un camino”: ‘El Pari’ sobre la moto que conducía ‘El Durán’ en el mortal accidente de Pelarrodríguez

M.A.M.L. ha asegurado que no robó la motocicleta de ninguna casa, “yo la vi tirada en una cuneta cuando paseaba por un camino de detrás del cementerio y me la llevé”. Por su parte, ‘El Durán’, varón que conducía la moto en el momento del accidente que acabó con la vida del niño, ha asegurado que la hermana del acusado me dijo que era robada

A la tercera fue la vencida. El juicio por el robo de la motocicleta involucrada en un accidente mortal, en el que falleció un menor en verano de 2018, por fin se ha celebrado. Lo ha hecho en la mañana de este lunes en el Juzgado de lo Penal número 1 y allí el acusado, M.A.M.L., ha asegurado que la motocicleta “no la robé en ninguna casa, me la encontré tirada en un camino de la parte del cementerio. Yo la vi allí, sin llaves ni nada y pensé que alguien que la habría robado no fue capaz de arrancarla. Así que yo sí lo hice manipulando unos cables y me la llevé a mi pueblo”.

Esta motocicleta fue robada del garaje de una vivienda de Tejares, por lo que el representante del Ministerio Fiscal considera que se ha llevado a cabo un delito de robo con fuerza habitada por lo que ha solicitado la pena para ‘El Pari’ de cuatro años de prisión. Ha mantenido esta petición directamente contra el acusado a pesar de no encontrarse huellas de M.A. en la casa, pero ha afirmado que “la versión dada por él no merece credibilidad, dados los antecedentes del acusado y el poco espacio en el tiempo para que se diera la coincidencia de que la moto fuera abandonada por otras personas que la hubieran robado”, añadiendo además que “si hubiera un tercero involucrado en el robo y no hubiera podido arrancar la moto, no la hubiera dejado allí tirada por el alto valor económico de la misma”.

No obstante, el acusado ha reiterado que él se encontró la moto y después se marchó a su pueblo, Pelarrodríguez. “Allí se la dejé a O.D. y pasó el horrible accidente”. En cuanto al paradero de la moto, que acabó en el cauce del río Huebra, M.A. ha admitido que “yo no la tiré. No estaba allí porque en ese momento fui con el niño a Urgencias de la Fuente de San Esteban. Solo les dije el lugar a la Guardia Civil porque vi unas roderas al pasar por la zona”.

Por su parte, ‘El Durán’, que ha declarado como testigo de los hechos, pero que tiene un proceso abierto por ser la persona que conducía la moto en el accidente que acabó con la vida del menor de cuatro años e hijo de la pareja -en aquel momento- del acusado, ha asegurado que la hermana de M.A. le dijo que “la moto la habían robado el acusado y su pareja”. También, en palabras del propio testigo, “Vinieron al día siguiente, a decirme que sacara la moto del río, pero yo no sabía de que me estaban hablando porque yo por el accidente quedé inconsciente, muerto en el suelo”.

Con todas las partes habiendo intervenido en la vista oral, el representante del Ministerio Fiscal ha mantenido la petición de prisión de cuatro años para M.A.M.L. como presunto autor de un delito de robo con fuerza en casa habitada. Por su parte, su defensa ha solicitado que se imponga un delito de apropiación indebida y no el de robo con fuerza, al no encontrarse huellas ,ni pruebas suficientes para determinar que él fuera el autor del robo de la motocicleta en el garaje, solicitando, así mismo, una pena de seis meses de multa a tres euros.