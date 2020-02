La Universidad de Salamanca forma en la producción y promoción de vinos ecológicos y biodinámicos para potenciar la competitividad de las bodegas europeas

La Universidad de Salamanca participa en el proyecto Erasmus+ “WinEra - Fostering EU wine throught a new era of specialized training for organic and biodynamic wine-producers in EU”, una innovadora iniciativa que persigue mejorar la competitividad de las bodegas europeas mediante el desarrollo de su potencial de producción y promoción de vinos ecológicos y biodinámicos.

Por ello, el proyecto está dirigido a bodegas y agricultores ecológicos y biodinámicos, así como a nuevos empresarios interesados en la agricultura ecológica, cooperativas, asociaciones y autoridades agrícolas locales, asociaciones profesionales, estudiantes y jóvenes o centros de formación profesional e instituciones educativas.

Concretamente, “WinEra” ofrece un modelo de aprendizaje basado en una metodología didáctica y manual, impartida en siete idiomas (inglés, francés, italiano, español, croata, búlgaro y griego) y con cursos de formación específicos sobre el proceso de producción de vino ecológico y biodinámico. Además, de un manual de formadores, de una plataforma e-learning con el material del curso y de una guía sobre certificación de vino orgánico.

Reunión de los socios europeos en el Colegio Arzobispo Fonseca

Javier Melgosa, investigador principal de este proyecto Erasmus+ por parte de la USAL, asistió a la última de las reuniones de la iniciativa celebrada los pasados días 13 y 14 de febrero en el Colegio Arzobispo Fonseca y que contó con la asistencia de representantes del resto de socios europeos formado por la cooperativa francesa Petra Patrimonia, la entidad búlgara DAKOM Eood, la consultoría de Chipre Eurosuccess Consulting y los grupos Agroturist Croacia y GAL Molise Italia.

Durante la sesión, los participantes debatieron y pusieron en valor la necesidad de integrar en un plan de estudios común todos los aspectos relacionados con el desarrollo vinícola, tales como las técnicas de cultivo, los métodos de producción, la comercialización de los productos, la comunicación, la ética y las responsabilidades sociales de las empresas, entre otras cuestiones.