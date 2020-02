​El delegado de Unionistas Pando fue fundador del Salamanca CF UDS

El propio José Ramón Pando reconoce que el club actual no tiene la esencia del que creó junto a Mariano Román, Paco Caste o Richard

José Ramón Pando es una de las figuras más entusiastas del fútbol charro. Siempre dispuesto a echar una mano a todos, es una de las caras del derbi por una historia no muy conocida. Pando fue uno de los creadores del CD CF Salmantino (actual Salamanca CF UDS) y ahora ayuda a Unionistas como delegado.





Uno de los creadores del Salamanca CF UDS. “Nosotros firmamos el acta fundacional. Cuando el Salamanca iba a desaparecer y para que los niños continuaran jugando podíamos hacer un club paralelo. Cuando creamos el club no nos dejaron poner Fundación UDS en la Federaciñon y la idea nuestra fue de poner el CF Salmantino. Una vez que la Unión Deportiva Salamanca desapareció, creamos un nuevo club. La idea que teníamos Mariano, Caste y Richard era que los chicos no se quedaran sin jugar. Había 200 niños”.

¿Cómo ve ahora al Salamanca CF UDS? “Ahora no es la idea que nosotros teníamos. Yo sigo perteneciendo a la Asociación de Veteranos de la extinta Unión Deportiva Salamanca. Nosotros queríamos un club de base, se dieron una serie de circunstancias y Ángel Martín nos echó una mano con el dinero para pagar delegados y arbitrajes. Carlos Martín dijo que él asumía la presidencia y nosotros firmamos nuestra dimisión. Si nosotros hubiésemos sabido esto que iba a pasar, quizá no habríamos dimitido porque no es la esencial del club que creamos”.

Desembarco en Unionistas. “Llego porque se marcha Javi de delegado y hablé con Gorka que tenía buena relación. El propio Gorka y Garci me propusieron ser delegado. Hablaron con la directiva para hacer la labor del delegado y también ser el jefe de protocolo de palco para el equipo rival. A mí me gusta mucho el fútbol y por eso acepto”.

¿Qué espera del derbi? “Me gustaría que no pasará nada y la gente fuese a ver el fútbol en un día de fiesta para todos. Si tuviéramos un poco de sensatez, yo creo que habría que llegar a un acuerdo. Estaría bien un entendimiento y esto lo digo como parte de Unionistas que soy y como fundador del Salmantino (ahora Salamanca CF UDS)”.