​El Nuevo Francos reclama 600 euros por su título de campeón en el trofeo Copa de fútbol modesto

El Nuevo Francos ha mostrado en SALAMANCA24HORAS su enfado al reclamar 600 euros por su título de campeón del trofeo de Copa de fútbol modesto.

“Nos dijeron que los 600 euros nos los pagaría en octubre. Yo he hablado con Emilio, del Isidoro Benito, y Fede, del Vegapiel. Cuando nos enteramos que se lo habían pagado, se lo pedí. Y Emilio me dijo que no nos lo daban porque nos hemos cambiado de trofeo y se remiten a una cláusula. Nosotros no hemos firmado esa cláusula. Pero no nos hemos cambiado de ningún trofeo porque el Trofeo Charro desapareció”, explica el entrenador del equipo, Eugenio Martín.

Además, alega un trato diferente respecto a otros equipos: “Ellos han pagado a sus equipos del Salmantino Isidoro Benito y nosotros y el Bar Badillo, que nos hemos ido a Futormes, no nos han dado el dinero. Reiteran que no somos fútbol modesto porque nos cambiamos de trofeo”.

Por último, el entrenador del Nuevo Francos lamenta lo sucedido y afirma que ha tenido que poner dinero de su bolsillo: “Ese dinero iba a ir invertido a que pagasen los chicos menos dinero de sus cuotas. Era para el seguro del torneo. Nosotros contábamos con ese dinero para cubrir la temporada y ahora me ha tocado adelantar dinero para pagar a los árbitros. No iba a dejar a los chavales colgados ni a pedirles más dinero. Nuestra ilusión era comprar un chándal para ir equipados todos los jugadores”.

Lorenzo Bonal, organizador del Trofeo Charro, también dio su versión en SALAMANCA24HORAS: "En un principio iba a desaparecer solo el Vegapiel pero nosotros también tuvimos unos problemas y nos quedábamos con nueve equipos en el Trofeo Charro. Y se lo comenté a los equipos. Y me dijeron que si desaparecía, sí les pagaban. A los suyos sabemos que sí les han pagado porque nos lo han confirmado los equipos. Aquí no se podían quedar porque desapareció el trofeo aunque intentamos sacarlo para adelante y llegamos a un acuerdo para que los nueve se fueran a Futormes".