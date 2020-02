Le desfigura la cara a un joven por intentar evitar una agresión machista

Un joven de 23 años de Puente Tocinos, Murcia, tendrá que ser operado de un ojo tras recibir varios golpes cuando intentaba defender a una joven de la agresión machista de su pareja, según informa el diario digital 20minutos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado al domingo en las puertas de la discoteca Atalaya de la citada localidad. "Me pegó un puñetazo, caí al suelo, me quedé inconsciente y me siguió golpeando hasta que se cansó", ha explicado el joven agredido al diario local La Verdad.

Según su versión, el chico escuchó gritos en un callejón y vio a un joven veinteañero agrediendo a una joven. Le pidió que la dejara ir, pero el agresor le ordenó que no se metiera "en asuntos de pareja".

El chico ha explicado que entonces le pidió a ella que se fuera con él y sus amigos y fue entonces cuando el otro hombre presuntamente le propinó varios golpes que le hicieron caer e incluso perder el conocimiento.