VIDEO | 'Gusa', la parodia de 'Tusa' que anima a comer sin control

Si hay algo que triunfa en las redes sociales hoy en día son las versiones, con más o menos acierto, de los hits musicales que marcan la actualidad.

En este caso, el youtuber Keunam quien, junto con Belinda Washington y Hermoti, se ha atrevido a versionar o, mejor dicho, parodiar el éxito del momento, Tusa, según informa el diario digital 20minutos.

La canción de Karol G y Nicki Minaj es el éxito mundial del momento y Keunam y Belinda Washington no han perdido la oportunidad de subirse al carro.

En este caso, la letra tiene poco o nada que ver con la original, que es todo un canto al empoderamiento de la mujer. Sin embargo. Keunam y Belinda se centran en otro tipo de liberación, la de comer todo lo que le plazca a uno, sin control, pero, eso sí, con una gran dosis de humor.

La letra deja claro el mensaje: "Pero si ceno una coliflor, me da una depresión mortal y a la media hora estoy desmayá [...] Me suda toa' estar gorda o delgada, lo que tú digas a mí me resbala".









No extraña que esta versión patria tenga como nombre Gusa, otro juego doble de palabras tanto por el nombre de la canción original como por el significado, ese hambre que te entra a todas horas.