VÍDEO | Cientos de agricultores cortan durante más de una hora la A-5 a la altura de Navalmoral de la Mata

Cortan la autovía con ramas de tabaco y califican de "éxito" la concentración

Varios centenares de agricultores extremeños han participado en el corte de la autovía A-5 a la altura de la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, una de las más multitudinarias de la jornada, y que ha permanecido cortada al tráfico durante más de una hora.

Los agricultores participantes en esta protesta, con la que quieren llamar la atención sobre la "situación crítica" del campo extremeño y reclamar precios justos, han cortado la autovía con ramas de tabaco, lo que ha provocado que multitud de coches y camiones que circulaban por esa vía se hayan visto retenidos.

Además, algunas de las participantes en la protesta han ido repartiendo pimentón entre los conductores de los coches que se habían quedado retenidos debido al corte de tráfico.

Las organizaciones Asaja Extremadura, UPA-UCE Extremadura, APAG Extremadura Asaja y COAG convocan esta movilización para reclamar precios justos, que se desarrolla simultáneamente en doce puntos de la región, autorizados por la Delegación del Gobierno para su corte el tráfico.

Así, tras más de una hora de corte al tráfico de la autovía A-5, se ha abierto al tráfico los carriles en sentido Badajoz, aunque en sentido Madrid, continúa cortada.









Valoraciones

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha cifrado en unas 4.000 personas las asistentes a la protesta en Navalmoral, y ha incidido en que los agricultores y ganaderos van a llegar en sus reivindicaciones "con la fuerza de la razón" hasta que las autoridades "escuchen y entiendan que "sin agricultura este país no come, y si este país no come Extremadura se muere y España también".

Tras afirmar que "Extremadura es un clamor" en las reivindicaciones del campo, ha subrayado que "miles" de agricultores y ganaderos que producen "el mejor" jamón, queso, pimentón, cereza y tabaco y que "se levantan todos los días" para "dar de comer a toda España" están este martes "en la calle" para reivindicar que el Gobierno central les deje "vivir con dignidad".

Asimismo, ha pedido "perdón" a la población afectada por las protestas, y ha anunciado que repartirán pimentón entre "todos aquellos que se encuentren atrapados", y ha añadido que el objetivo del sector es que el Gobierno central "incapaz e indecente se siente a dialogar para conseguir que los agricultores cobren precios del siglo XXI y no solamente como hasta ahora del siglo XIX pagando costes del siglo XXI".

En este sentido, ha incidido en que tienen "la fuerza de la razón", porque "hay razones suficientes para seguir viviendo en esta región a la que tanto queremos y de la cual estamos con derecho a permanecer".

"Por nuestros agricultores, por nuestra Extremadura, vamos todos unidos", ha espetado García Blanco en declaraciones a los medios en las que ha precisado que la Delegación del Gobierno "al final" les ha autorizado a que 240 tractores participen en la protesta, lo que ha llevado a que "casi 400 se han quedado fuera".

"Nosotros vamos a llegar con la fuerza de la razón hasta que nos escuchen y entiendan que sin agricultura este país no come, y si este país no come Extremadura se muere y España también", ha concluido.

A su vez, el secretario de Agricultura de UPA-UCE Extremadura, José Cruz, ha considerado que la convocatoria ha sido "un éxito", y ha afirmado que el sector se mantiene "en la lucha para ver si efectivamente el Gobierno de esta nación acaba ya de sentarse de una vez a negociar lo que son los problemas reales del campo", porque "los agricultores y los ganaderos están hartos ya de perder tanto dinero" y "están en la ruina".

Así, ha defendido que "lo que hay que configurar son políticas que vengan a favorecer la economía y el desarrollo de la actividad" agroganadera, ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación en Navalmoral de la Mata.

Cruz también ha rechazado un posible recorte en los presupuestos comunitarios para la agricultura y la ganadería, porque dichos sectores están "ya asfixiados" y si sufrieran descensos en las aportaciones supondría "condenar la agricultura, los pueblos y el desarrollo rural de este país".

"Lo que no admitimos como organizaciones es que precisamente ahora lo que nos viene Bruselas es recortando el presupuesto. No se puede recortar el presupuesto porque ya estamos asfixiados, y eso lo que viene es a condenar la agricultura, a condenar nuestros pueblos y a condenar el desarrollo rural de este país", ha concluido.