​El 'interino' Rafa Dueñas dirige el entrenamiento del Salamanca CF UDS: “Lo de Larrazabal fue una sorpresa, pero entiendo que la directiva lo pensase por los resultados”

El mexicano no sabe si se quedará hasta final de temporada y de momento sólo piensa en cambiar el chip de un vestuario tocado. Su objetivo más inmediato, el derbi contra Unionistas CF

El Salamanca CF UDS ha afrontado este miércoles su primer entrenamiento tras la destitución de Larrazabal. Una sesión que ha sido dirigida por Rafa Dueñas -bajo la atenta mirada de Ulises Zurita, presidente institucional-, quien ha tenido a sus órdenes a todos los disponibles, si bien Chatón, Kristian y Javi Medina han terminado el entrenamiento realizando carrera continua y con trabajo específico, al igual que un Chiapas que comenzó la sesión en el gimnasio.

Una vez terminó el mismo, Rafa Dueñas ha atendido a los medios de comunicación para valorar la destitución de su predecesor, si se quedará hasta final de temporada o cómo se afronta un cambio de entrenador en la semana del derbi charro, siendo este choque su objetivo más inmediato.

Destitución de Larrazabal. “Fue un poco una sorpresa, pero entendiendo lo que pasa en torno a los resultados. Porque es fútbol y los resultados son los que te marcan. Por esa parte, la directiva lo pensó. Una de las reacciones más rápidas y que pudieron encajar un poco era esta. Y pensando ya en el partido del domingo y ganarlo.”

Hombre de club. “Yo siempre lo he manifestado. Yo trabajo para el club y si puedo apoyarles en lo que sea, tanto en la cancha como fuera, o si hay que hacer algo más, yo lo hago con todo gusto.”

¿Es fácil un relevo la semana del derbi? “No es fácil, porque al final es un derbi, nunca es fácil. Pero si fuera cualquier otro equipo, tampoco sería fácil. Y ahora pensando en el partido del domingo, que es bonito pero hay que afrontarlo como es para intentar conseguir la victoria.”

Cambio de labores gestoras a entrenador. “Es saber manejar las situaciones, porque son totalmente diferentes. Pero van ligadas al club. Me duele que el club haya pasado por determinadas situaciones y se hayan dado estos resultados que no me gustan. A fuera, apoyábamos siempre a muerte a los entrenadores que han estado, pero sí que duele.”

Final de temporada. “No lo tenemos decidido y claro. Pero primero a pensar en el derbi del domingo.”

Licencia. “Yo estoy haciendo el curso de entrenador. Tengo lo que va del año. Pero no se va a resolver en estos días. No tendré la licencia en estas dos semanas, en eso hemos sido siempre claros.”

Estar hasta final de temporada y asumir las multas. “No lo hemos hablado. Lo hablaremos ahora de forma inmediata. Pero el fútbol es de resultados y tenemos que pensar en levantar esa parte. Tenemos que buscar que el ánimo y la contundencia de los jugadores llegue para el partido del domingo.”

Salvación. “Ahora hay que ir paso a paso y el primero es el domingo. No podemos enfocar nada más adelante, sino que el domingo simplemente ganar. A mí ver, no hay otra cosa.”

Resultados en la anterior etapa. “Sí, fueron buenos. Pero ahorita estamos en otra situación diferente. Siempre lo he dicho y no me voy a retractar: confío a los jugadores, que tienen esa capacidad para lo que es el torneo. Y creo que vamos a salir adelante.”

Vestuario. “Alicaídos, también por el tema de los resultados. Hay que entender que el jugador hace su mejor esfuerzo y busca los resultados que sean buenos. Y muchas veces, como nos pasó contra el Burgos CF, cuando juegas contra uno menos y te vas con un marcador mal, te jode. En esa parte, yo los entiendo, y la tarea es buscar rápidamente el chip.”