Carga y descarga en las calles peatonales de Salamanca: la delgada línea que separa el incumplimiento del trabajo a contrarreloj

En estas calles tienen que convivir de forma diaria en las primeras horas de la mañana camiones y furgonetas de reparto y peatones. En muchos casos en calles estrechas, por lo que no en pocos casos se generan incidentes, como rozones, golpes, farolas caídas y baldosas dañadas. Nunca hasta este momento había ocurrido, eso sí, una desgracia de tal calibre como un atropello mortal a un peatón por parte de un vehículo de reparto.

¿Qué dice la ordenanza municipal? Pues que la carga y descarga puede realizarse de 07:00 a 11:00 horas de la mañana, por lo que los trabajadores de reparto de mercancía tienen sesenta minutos escasos para entregar los paquetes a las tiendas que abren a las 10:00 horas, que no son pocas. A todas luces, cada día se produce un reiterado incumplimiento del horario destinado para estos menesteres, tal y como puede comprobar cualquier peatón que recorra la ciudad pasadas las 11:00 horas de la mañana.

Sin ir más lejos, en una jornada como la de este miércoles, casi una hora después del accidente mortal ocurrido en la plaza de la Reina (que según los datos del 112, se produjo poco antes de las 11:03 horas, momento en el que un alertante dio aviso a Emergencias de lo que acababa de ocurrir) todavía era posible ver numerosos vehículos de reparto por las principales calles peatonales de la ciudad, según pudo atestiguar SALAMANCA24HORAS.

Sanciones contra el incumplimiento de la ordenanza de carga y descarga en 2019

Que la ordenanza de carga y descarga se incumple se ejemplifica a la hora de contabilizar las sanciones realizadas el pasado 2019 por el Ayuntamiento de Salamanca, ya que fueron un total de 873. Sin embargo, fuentes municipales consultadas por este diario indican que la estadística no detalla el motivo por el que se interpuso la sanción. Es decir, muchas de ellos fueron por el incumplimiento del horario, aunque el Consistorio no las separa. Además, cabe recordar que desde el 20 de marzo de 2018 un total de 21 cámaras controlan el acceso de los vehículos a las zonas peatonales del centro, aunque un año después, en marzo de 2019, el Ayuntamiento no contaba con cifras extrapoladas de las multas impuestas por estas cámaras.

Eso sí, desde el Ayuntamiento aseguran que está en estudio una posible modificación de la normativa, y por el momento se ha pedido a la Policía Local "más celo" con el cumplimiento de la carga y descarga. La intención es realizar un análisis de la situación con la intención de saber si deben cambiar el horario que, por ahora, desde el Consistorio salmantino consideran que es el adecuado.

¿Y los distribuidores? SALAMANCA24HORAS trató este miércoles de ponerse en contacto con la Asociación de Distribuidores de Alimentación y Hostelería de Salamanca (ADAHS), integrada en Confaes, pero desde la confederación de empresarios rechazaron ofrecer declaraciones sobre la problemática de la carga y descarga y las medidas que deberían plantearse debido al terrible suceso acontecido horas antes.

No es un problema que afecta sólo al centro

Basta un paseo por los barrios para darse cuenta de que la normativa de la carga y descarga en Salamanca puede provocar situaciones en las que el peatón corra peligro. Es el caso de la circunstancia que viene denunciado desde hace meses la cuenta de Twitter Garrido Monumental (@garridomonument), que realiza un seguimiento pormenorizado a lo que ocurre en la calle Galileo. No hace falta más que ver las imágenes: