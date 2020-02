Inés Arrimadas, dispuesta a un cara a cara con Francisco Igea

La portavoz de Cs en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, está dispuesta a mantener un cara a cara con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, a quien ha conminado a que presente su candidatura al proceso de Primarias para elegir a quien será el máximo responsable de la formación, tras la marcha de Albert Rivera.Así lo ha recogido Europa Press de una información publicada este miércoles por el periódico digital 'Voz Populi' en el que se asegura que Arrimadas estaría dispuesto a un cara a cara con Igea para confrontar los modelos de partido que cada uno defiende.Este martes, Francisco Igea decidió no ir como compromisario por Valladolid a la Asamblea General que Cs celebrará los días 14 y 15 de marzo en Madrid para elegir a quien será el máximo responsable de esta formación después de que el pasado mes de diciembre, y tras la debacle electoral, Albert Rivera presentase su dimisión.Esta decisión de Igea no le cierra las puertas a formar parte de este órgano del partido como integrante de una candidatura de consenso, que es la vía que sigue "explorando" después del "notable éxito" que ha tenido la enmienda presentada por el sector 'crítico'.De hecho, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que quiere apurar los plazos que establece el reglamento precongresual, por lo que hasta el 26 de febrero tiene plazo para presentar candidatura, ha lamentado que la filosofía que tiene la formación de "buscar acuerdos fuera" no la tenga "dentro".