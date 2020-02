Marcos Iglesias: "La repercusión económica del Carnaval del Toro para Ciudad Rodrigo es millonaria"

A pocas horas de que comience oficialmente el Carnaval del Toro, ya está todo listo en Ciudad Rodrigo para unas fiestas grandes que el alcalde, Marcos Iglesias, espera que se desarrollen sin incidentes. Tras una edición de 2019 sin pregón mayor por la muerte, solo días antes, del que iba a ser su pregonero, José Pinto, este año se retoma con el ganadero Victorino Martín.

- Son los primeros Carnavales como alcalde, ¿cómo los afronta?

- Supone vivirlos de otra manera, especialmente con la responsabilidad de que todo salga bien, hemos hecho un gran trabajo y ahora hay que cosechar resultados. Empeño y dedicación no han faltado.

- Si por algo se caracterizan estas fiestas, a pesar de la presencia de miles de personas, es que transcurren con normalidad.

- Nunca ha habido ningún problema reseñable. El principal es que se trata de un evento taurino donde puede haber heridos. Además, realizamos campañas de concienciación y prevención en todos los ámbitos: alcoholismo, drogas, violencia de género, agresiones sexuales. Aunque Ciudad Rodrigo no es una ciudad polémica en esos ámbitos, sí que hacemos las debidas campañas para que todo salga de manera correcta y poder decir el Miércoles de Ceniza que ha sido un gran Carnaval, lo que significará que ha habido buenos toros, el tiempo nos ha acompañado y, sobre todo, no hemos tenido ningún tipo de percance de ninguna índole.

- ¿Su principal preocupación, las previsiones meteorológicas, la calidad del ganado...?

- Que podamos disfrutar del Carnaval sin que haya ningún herido grave. Es nuestra mayor esperanza, que al final los percances que surjan, que serán inevitables, queden en un susto. Las condiciones meteorológicas parece que serán buenas, la calidad del ganado consideramos que es alta. Es cierto que el ganado es imprevisible, pero las ganaderías que vienen son de mucho nivel, con toros de gran presencia y trapío.

- El Carnaval del Toro, cita obligada para miles de personas, se supera cada año.

- Efectivamente, es una fiesta seria y es lo que quiero trasladar. Con un componente festivo, y de alguna manera de diversión, es una fiesta seria que lleva muchos siglos, y dedicada al toro como principal protagonista. Es un gran atractivo porque Ciudad Rodrigo a nivel taurino es uno de los epicentros de la tauromaquia, hay calidad y divertimento sano. Lo que queremos es que todas las generaciones, de donde sean, vivan un Carnaval único.

- Con una repercusión económica para la ciudad y la comarca muy importante.

- Es una repercusión económica millonaria. El Ayuntamiento hace un esfuerzo, de unos 350.000 euros, pero realmente la inyección económica para la ciudad es impresionante, el Carnaval es uno de los motores económicos para Ciudad Rodrigo, especialmente porque gran parte de la ciudad vive del turismo, del sector hostelero y de la restauración.

- Este año, un pregonero de lujo, tras la suspensión del pasado año por el fallecimiento de José Pinto.

- Contamos con Victorino Martín, conocido por su gran ganadería. Aceptó a la primera el ofrecimiento que le hice como alcalde y será un pregón muy bueno y, seguramente, marcará historia en los pregones que hemos tenido en nuestra ciudad. El año pasado no pudo celebrarse el pregón mayor por el fallecimiento unos días antes de José Pinto, y este año se retoma con la esperanza y la ilusión de que aprendamos de la visión de un gran ganadero.

- Un Carnaval de Toro que convierte el coso taurino de la Plaza Mayor en epicentro de las actividades. Y acuerdo para ser declarado BIC.

- Así es. Desde el año 2016 se planteó por unanimidad de los grupos de la Corporación municipal la solicitud a la Junta de Castilla y León para que el coso taurino y su particular forma de construcción de la plaza de toros fuera declarada Bien de Interés Cultural. Las referencias más antiguas de la forma construcción del coso son de 1417, por tanto, creo que tenemos derecho propio a que sea declarada BIC. El pasado 26 de diciembre me desplacé a la Consejería de Cultura para hablar con el consejero Javier Ortega para que este expediente se agilizara por lo que supone también para Ciudad Rodrigo y para el Carnaval. Las palabras del consejero fueron siempre muy favorables y, posteriormente, las Cortes regionales han presentado una Proposición No de Ley para que sea declarado BIC. El consejero vendrá este viernes y sábado a la ciudad para disfrutar de la fiesta y conocer personalmente esta plaza que tenemos con la particular forma de construcción, única, en madera construida en tiempo récord los tendidos, en dos días y poco.

- ¿Y cómo ve el futuro de este Carnaval a medio plazo?

-Estamos trabajando en Ciudad Rodrigo para que, en algún momento, sea declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional. Además de la declaración BIC de la plaza de toros, este es nuestro deseo, tenemos capacidad para ello. Se necesita una proyección internacional, que creo que la tenemos, y estamos recopilando acciones mediáticas en medios nacionales de otros países para ver si lo logramos. También las redes sociales y las páginas web deben ir publicadas en castellano y en inglés, y en ello estamos. Sería muy buena noticia y, como alcalde y como Ayuntamiento, trabajamos para conseguirlo.

- ¿Es posible disfrutar de la fiesta con la responsabilidad como alcalde?

- Intentaré hacer lo que pueda, también es cierto que la responsabilidad me va a poder, aunque habrá ratos también para estar con la familia y amigos. Me gusta el Carnaval, todas sus facetas, y puedo estar con toda la responsabilidad y disfrutando, intentaremos compatibilizar estos dos aspectos, pero la responsabilidad como alcalde es alta.

- Una invitación para los que se animen a acudir a las fiestas grandes de Miróbriga.

- Que disfruten del Carnaval y vengan a vivir un Carnaval único, con aspectos diferentes. Vienen grandes figuras del toreo como Morante de la Puebla, El Juli, Manzanares, El Capea que hacen de este Carnaval una fiesta única. Que vengan a visitarnos, a la fiesta y que disfruten de eventos taurinos de calidad que no va a defraudar a nadie. Ciudad Rodrigo es una ciudad hospitalaria que quiere que venga la gente como si fuera un mirobrigense más.