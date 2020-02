​Richi Huerta participa en el Top Ten Open en Alemania

El salmantino José Ricardo Huerta viaja a Alemania para competir en el Top Ten Open, que se celebra en la localidad de Lünen del 21 al 23 de febrero. El charro participará en Kick light en -79 y -84 kg.

“El objetivo es rodarse. Voy en categorías de peso mayores de la habitual lo que es un gran hándicap. Peleo con los campeones de Alemania de -79 y -84 así que, como mínimo, me sacan 10 kg y varios centímetros de altura además de que los árbitros son alemanes e imagino que me puntuaran lo justo. Entiendo que serán combates en los que sufriré bastante pero que me darán un plus para los siguientes torneos del año”, explica Richi Huerta.

Y explica como ha sido la preparación: “Voy a un 75-80%. Prepararme para llegar al 100% a esta cita, probablemente me hubiera lastrado el resto del año. El objetivo es hacer dos buenos combates y rodarme para torneos más importantes”.