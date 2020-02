El PSOE destapa una red de cuentas falsas en Twitter en favor del alcalde de Salamanca que se dedica "a manipular, intoxicar y atacar"

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, ha dado a conocer en la mañana de este jueves, 20 de febrero, en rueda de prensa que el PSOE ha descubierto una red de cuentas falsas en Twitter que lleva meses funcionando para favorecer la imagen del alcalde, Carlos García Carbayo, y "distorsionar, manipular, intoxicar y atacar a sus rivales políticos; contestando también a los ciudadanos de Salamanca a nivel particular con no muy buenas formas".

Mateos ha detallado que se ha detectado casi una veintena de cuentas falsas creadas en el mes de agosto de 2019, dos meses después de que Carlos García Carbayo tomara posesión como alcalde de la ciudad. "Son cuentas creadas con apenas quince días de diferencia entre la primera y la última, todas ellas creadas con nombres falsos que comienzan por la letra A o B, y que poseen también apellidos tomados por orden alfabético".

Estas cuentas, ha asegurado el concejal, han publicado una media de cuarenta o cincuenta mensajes desde el mes de agosto hasta hace apenas unos días, atacando a diferentes colectivos de la ciudad cuando surgía un tema polémico. "Creemos que han sido creadas por el entorno del alcalde de la ciudad, y pretenden disimular el contenido de su actividad con algunos retuits por temas vinculados al mundo de los toros, del fútbol, de la actualidad de Zamora, etcétera".

"Es decir, las cuentas están segmentadas por el tipo de público al que quieren llegar, y pretenden por tanto disimular que en realidad se trata de una estrategia y de una red creada para intoxicar la comunicación institucional del resto de grupos municipales", ha afirmado Mateos.

Esta red de cuentas, además, sólo dan 'me gusta' a los tuits que realiza la cuenta oficial de García Carbayo, "buscando ganar relevancia en Twitter para un alcalde que parece que lo único que le preocupa es la imagen que proyecta en esta red social, y no los problemas que tienen los ciudadanos".

Para el PSOE, todas estas cuentas sirven para ensalzar la labor del alcalde, echar balones fuera hacia otras administraciones, distorsionar conversaciones y provocar a usuarios individuales. "Creemos que esta red ha sido creada con un objetivo claro, que es el de manipular e intoxicar. Arremeter contra rivales políticos, en este caso contra mí, pidiendo incluso mi dimisión; pero también contra algún presidente de un club deportivo de la ciudad, concretamente contra el presidente de Unionistas, solicitando también su dimisión, y llamando a ciudadanos de la ciudad "pesados" o "tontos", creyendo que no nos íbamos a dar cuenta de esto", ha afirmado Mateos a los periodistas.

Origen de la red de cuentas falsas

El portavoz socialista ha comentado que se dieron cuenta de la existencia de la red a raiz de una de las polémicas en la que estas cuentas se pusieron a trabajar. "Fue con la polémica suscitada por la cancelación del concierto de Los Chikos del Maiz". "A mí me escribieron varias veces desde estas cuentas y, a raiz de eso, fuimos enlazando usuarios falsos, porque además son tan torpes, cutres y ridículas las personas o persona que llevan estas cuentas que escriben con apenas minutos de diferencia desde cuentas diferentes", ha afirmado Mateos.

Además de la polémica de Los Chikos del Maiz, también otras polémicas fueron la suciedad de la Nochevieja Universitaria, las deficiencias en el colegio Campo Charro (en la que desde estas cuentas llegaron a contestar al AMPA del centro para tirar balones fuera); la falta de la licencia de Las Pistas del Helmántico, la "ocultación de la aportacion económica" para la Supercopa de fútbol femenino... "ante esta relación, nos pusimos a investigar con nuestra responsable de redes y detectamos esta campaña de desprestigio hacia otros dirigentes políticos y de ensalzamiento para convertir a García Carbayo en un influencer en las redes sociales".

Los hechos han sido puestos en conocimiento de Twitter, que ha cerrado once de las cuentas

Desde el PSOE han comentado que estos hechos fueron puesto en conocimiento de la red social Twitter a través de la herramienta que facilita al respecto, "y desde el pasado 10 de febrero un total de once cuentas de la veintena que conforman la red tienen su actividad restringida, y el resto han cesado su actividad, lo que nos lleva a pensar que detrás de ellas hay una o varias personas que operaban con un mismo objetivo".

Sin embargo, para Mateos, el caso "demuestra una vez más, que el PP de la ciudad de Salamanca y, en este caso directamente el alcalde, parece que trata a la ciudadanía como si fuera idiota; porque no son capaces de dar la cara ni de abordar con transparencia las preguntas y comentarios de los ciudadanos a quienes se deben como responsables públicos; ni de asumir responsabilidades cuando toca. El problema, en esto, no es que me hayan provocado a mí a través de las redes sociales. Sinceramente, eso me da igual. El tema es que han tratado de manipular e intoxicar en las redes sociales y no se han cortado lo más mínimo para responder a vecinos, AMPAS, asociaciones e incluso a medios de comunicación también. Siempre escondidos, sin dar la cara y protegidos en cuentas falsas".

"Exigimos que el alcalde identifique al autor y depure responsabilidades"

"Ante esto, lo que le tenemos que decir al alcalde es que, si está al tanto de esto, debería explicar cuál era el objetivo real de esta red", ha afirmado José Luis Mateos. "No sabemos si Carbayo sabe utilizar Twitter, pero como tiene cuenta suponemos que sabrá gestionarla y debería haberse dado cuenta antes de esta situación que están haciendo en su nombre o a su favor. Y si no lo sabía, nos alegramos de que sea el PSOE, una vez más, el que le ponga sobre la pista de que en su entorno hay personas que le quieren poco aunque le hagan mucho la pelota", ha indicado el concejal.

Por lo tanto, desde el PSOE de Salamanca exigen "de forma inmediata" que "se identifique a la persona o personas que, evidentemente salen del entorno del alcalde; que han orquestado desde dos meses después de que llegara a la alcaldía una red de cuentas falsas en Twitter y que, tras localizarlo, que depure las responsabilidades oportunas dentro del seno de su gabinete".

Porque para José Luis Mateos, lo ocurrido "entendemos que sale directamente del gabinete del alcalde". "No podemos decir quién exactamente es el responsable y eso le corresponderá determinarlo a Carbayo", ha finalizado el portavoz socialista antes del turno de preguntas.

Este es el dossier completo facilitado por el PSOE a los medios de comunicación sobre la red de cuentas falsas de Twitter:





Preguntas efectuadas por los periodistas:

"Entonces, ¿sale del gabinete de comunicación?". Respuesta de Mateos: "No tenemos ninguna prueba pero tampoco ninguna duda, porque el nivel de información que se maneja en las respuestas que hemos detectado es un nivel de información bastante alto. Me refiero a que habitualmente el común de la ciudadanía no discierne en muchas ocasiones de quién es la competencia de un tramo de carretera u otro. Quien contesta en esos tuits lo sabe perfectamente. No sabe el ciudadano común, en muchas ocasiones, por ejemplo, en el caso del colegio Campo Charro, si una determinada obra es competencia de la Junta o del Ayuntamiento. Pues el autor de estos tuits lo sabe perfectamente. Yo creo que tenemos bastantes indicios para pensar que sale del entorno más inmediato del alcalde de la ciudad; y esperemos de verdad, porque esto es una cuestión de higiene democrática, porque ha intentado manchar directamente la actualidad municipal y política atacando desde cuentas falsas y provocando a ciudadanos a nivel particular. Llamándoles "pesados" por preguntar insistentemente por unos baches que no se han solucionado".

Pareciera en algunos tuits que la persona que responde se toma su tiempo, se informa, antes de responder. Que maneja información... Respuesta de Mateos: "Apuntamos al gabinete porque es desde donde se maneja la información del Ayuntamiento. A veces se toma una hora para ponerse al día y en otros casos ya lo ha hecho, porque sólo emplea cinco minutos (...) Esto es algo orquestado y organizado y evidentemente perjudica gravemente la imagen institucional no sólo de la figura del alcalde sino también del Ayuntamiento de Salamanca; porque o bien se han destinado recursos públicos para esto, con algún pago que esperemos que no; o bien se ha utilizado el tiempo de alguien que cobra con recursos públicos para intoxicar en las redes sociales utilizando la imagen del alcalde de la ciudad y atacando a rivales políticos o ciudadanos a nivel particular".

¿Se ha pensado en denunciar de otra forma? Respuesta de Mateos: "De momento, no. Como ustedes comprenderán este es un tema muy sensible que hemos gestionado con la máxima discreción posible porque lo primero que hicimos, efectivamente, fue comunicárselo a Twitter para que si detectaba una actividad inusual tomara medidas, porque entendíamos que era un uso fraudulento de la red social. Twitter lo ha hecho porque ha restringido la actividad de once de las veinte cuentas. La propia red social ha comprobado que hay algo organizado. Entendemos que es el alcalde directamente el que tiene que dar explicaciones sobre ello porque hablamos de manipulación e intoxicación directa basándose en cuentas falsas".

¿Cree que será fácil para el alcalde encontrar al autor o autores de lo ocurrido? Respuesta de Mateos: "Entiendo que el alcalde debería conocer a las personas que tiene a su alrededor. Supongo que sabrá quiénes pueden o no haber llevado a cabo este tipo de acciones y, como responsable público, le corresponde abrir una investigación en el seno de su entorno y depurar responsabilidades inmediatamente, porque esto se ha hecho con información muy concreta a la que pocos tienen alcalde; y han utilizado de forma directa o indirecta recursos públicos. Consideramos que el alcalde tiene elementos suficientes para descubrir al causante; y no vale negarlo porque las evidencias son demasiadas. Hemos recabado suficientes pruebas como para que el alcalde pueda saber que esto no es algo casual. Además de cutre, es algo organizado, porque es cutre. Hay elementos mucho mejores, me imagino, en las redes sociales, como para dejarse pillar poniendo tuits con minutos de diferencia o con los nombres de usuarios tan burdos como los que han utilizado".

Si el alcalde no lleva a cabo esa investigación para depurar responsabilidades, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el PSOE? Respuesta de Mateos: "Yo no creo que sea judicializable el asunto. No creo que yo personalmente haya sufrido un atentado contra mi honor, que podía valorarlo, pero no le doy la mayor importancia porque hasta para eso son cutres; pero sí que pediremos explicaciones en el próximo Pleno para que Carbayo directamente responda de si tenía conocimiento o no; y tras esto, qué medidas ha tomado para averiguar quién está detrás de esta red. Y que dé orden a quien esté detrás para que cese su actividad aunque Twitter ya le ha obligado a hacerlo".

¿No pueden ser simpatizantes del PP que en su tiempo libre puedan llevar a cabo esto? Respuesta de Mateos: La información que manejan no está al alcance de cualquiera. Insisto, eso nos ha llevado a pensar que la conexión directa puede encontrarse en el gabinete del alcalde. Aunque eso puede ser una excusa del alcalde para decir que "yo no controlo lo que pasa fuera". Creo que el alcalde podría haberse dado cuenta desde su propia cuenta de lo que estaba pasado".

De ser un periodista, ¿cree que la Asociación de Periodistas de Salamanca debería tomar cartas en el asunto e iniciar una investigación por mala praxis del profesional responsable? Respuesta de Mateos: "Eso corresponde a la asociación, pero si en el seno del periodismo se demuestra que ha sido un periodista, creo que esto no será un buen ejemplo para los periodistas de Salamanca. No creo que sea muy coherente con su código deontológico".