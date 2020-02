​Nacho Sánchez, el “primer killer" de Unionistas y Salamanca CF UDS: "Los mejores jugadores son Galván y De la Nava"

Nacho Sánchez fue el primer goleador del Salamanca CF UDS y de Unionistas. No es que marcase el primer gol de los clubes en su historia, sino que fue el '9' en la primera temporada de ambos conjuntos. Ahora, atiende a SALAMANCA24HORAS, antes del sexto derbi de la historia.

Duelo entre Unionistas y Salamanca CF UDS. “Veo el partido con mucha normalidad. Tienen la rivalidad de derbi de Salamanca. Para mí, el partido es uno más. Lo importante es que los dos consigan el objetivo de la permanencia. El resultado me da igual. Lo mejor es que los dos estén en la máxima categoría posible. Desde dentro entiendo la rivalidad porque cada uno tiene sus ideas. Pero, desde fuera, se ve de una forma distinta y más de aficionado de los dos. Lo que tenemos que intentar es evitar los conflictos que ha habido con anterioridad y empezar a que se lleven mejor”.

Decisivos en el derbi. “Yo creo que para Unionistas como para el Salamanca CF UDS, los dos mejores jugadores son Galván y De la Nava. También me gusta Álvaro, que no le conozco, pero tiene muy buena pinta”.

Doble paso por el Salamanca CF UDS. “Fue una etapa preciosa. Creo que fue mi mejor temporada en Tercera y guardo unos recuerdos muy buenos. No había rivalidad con ningún club y se estaba muy bien. Hicimos muy buen año todos y teníamos un gran equipo. La segunda vez que fui al Salmantino (ahora Salamanca CF UDS) llegué de Unionistas. Se subió de Provincial a Regional, aunque yo casi no jugué porque fui para cuatro partidos, y después se sube de Regional a Tercera. Las dos etapas fueron muy buenas”.

Llegada a Unionistas. “Firmé por Unionistas tras hacer un temporadón en Tercera y lo hice porque me convencieron sus ideas como la proyección que tenía. Astu ayudó mucho a que fuese a Unionistas e hizo un equipazo. No fui para el momento, sino para varias temporadas. Eso me llamaba la atención: la proyección. No estábamos confundidos porque mira qué forma de crecer”.