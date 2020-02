Pablo Montesinos: "El PP sabe negociar y dialogar, es el pegamento del centro derecha"

El vicesecretario de comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, acompañado de presidente provincial, Javier Iglesias, ha visitado este jueves Salamanca y ha hecho un repaso a la actualidad política nacional.

Montesinos se refirió a Pedro Sánchez, un presidente que "ha quedado retratado" tras rechazar la mano tendida que ofreció el presidente del PP nacional, Pablo Casado, para llegar a acuerdos de Estado y negociar los presupuestos generales del Estado. "Tachó de bloquear y crispar al PP, porque Sánchez está encantado de tener como socios a los que quieren destruir la unidad de España", refiriéndose a la reunión con el presidente catalán. El vicesecretario de comunicación centró sus críticas en un presidente del Ejecutivo "que no quiere saber nada del principal partido de la oposición" y cede ante los independentistas "con tal de seguir en La Moncloa".





Por lo que se refiere a ministro de Fomento, José Luis Ábalos, Montesinos, pidió su dimisión inmediata por el 'caso Delcy', "ante tanta mentira" y asuma sus responsabilidades. En este sentido, recordó "la batería de mentiras" en torno a la llegada de la número dos del Gobierno de Maduro al aeropuerto de Barajas.

El Gobierno, manifestó, sabía que llegaría al aeropuerto madrileño 24 pero nos dijeron lo contrario, y las maletas de séquito de la número 2 no pasaron controles de seguridad "y no nos han dado explicaciones, utilizando Pedro Sánchez a Ábalos". Para Montesinos, ya no es el caso Ábalos ni el caso Marlaska, se ha convertido en el caso de un Gobierno "que miente sistemáticamente y desgasta la imagen de España".





Respecto a los posibles acuerdos electorales entre PP y Ciudadanos para las próximas elecciones convocadas en Galicia y País Vasco, el responsable popular afirmó que el PP sabe dialogar, negociar y acordar en defensa del interés general, demostrando "que es el pegamento del centro derecha".

Así lo ha hecho, explicó a los periodistas en la plaza de Anaya, en Castilla y León, Andalucía o Madrid "y lo seguiremos haciendo en el País Vasco y en otras comunidades" con un objetivo, que el centro derecha se presente junto a las elecciones porque cuando se hace así "pierde Sánchez y pierden los independentistas porque juntos somos más fuertes".

Refiriéndose al Gobierno de Castilla y León, "de los deberes y las cosas bien hechas", puso como ejemplo al presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco ya que, aseguró, en esta Comunidad se hacen "la políticas que funcionan, centradas en solucionar los problemas reales de los ciudadanos".