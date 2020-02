​El Salmantino Isidoro Benito contesta al Nuevo Francos y se acoge al incumplimiento de una cláusula

Miguel Ángel Merino da su versión de la polémica e insiste que el equipo no quiso la opción ofrecida por el torneo

El Nuevo Francos mostró su queja públicamente, a través de SALAMANCA24HORAS, tras no haber recibido 600 euros por haber participado en el trofeo de Copa del fútbol modesto. Ahora, la cabeza visible del Salmantino Isidoro Benito, Miguel Ángel Merino, ha contestado para dar su versión sobre lo sucedido.

“No tiene razón ninguna. Ninguno de los dos. Ese torneo se sacó nuevo para que tuvieran más partidos. A parte de la Champions se hizo una especie de Copa UEFA con el resto de los equipos. Tuvimos una reunión mucho antes de empezar los torneos y allí se dieron todas las bases para lo que era el trofeo. Una de las bases principales, y por las que se dan los premios económicos, era que se obligaba seguir perteneciendo a la Asociación de fútbol modesto”, afirma Merino a SALAMANCA24HORAS.

Además, recalca que fue el Nuevo Francos el que declinó una propuesta para seguir y se cambió de torneo: “Estos señores dicen que no se les ha pagado y, realmente, no se le paga porque incumplen esa cláusula. No ha desaparecido como tal el Trofeo Charro. Nosotros hicimos una reunión para que siguiesen en nuestra asociación y declinaron seguir a pesar de que les ofrecimos hacer una Segunda División. Ellos han llegado a un acuerdo de Futormes y se han ido ahí”.