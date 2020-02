España, el tercer país del mundo que más subestima el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular

El último estudio de Ipsos pone de relieve las percepciones erróneas de la población en 32 países sobre las causas más comunes de mortalidad. De media, y a nivel global, un 32% de la población muere por enfermedades cardiovasculares, un 24% lo hace por cáncer, un 9% por enfermedades neurológicas y un 6% por infecciones pulmonares como neumonía. En menor proporción, un 2% corresponde con suicidios, un 2% con accidentes de tráfico, un 1% con enfermedades de transmisión sexual, un 1% con abuso de sustancias y un 1% con violencia interpersonal.

Sin embargo, la percepción que tiene la población sobre las causas de muerte más comunes en el mundo está, en muchos casos, alejada de lo que realmente acorta la vida de las personas. La población global hace las siguientes estimaciones sobre las que creen que son las causas de fallecimiento más comunes: el 15% debido al cáncer, el 11% por enfermedades del corazón y el 5% por enfermedades neurológicas. Por otro lado, respecto a las causas de muerte menos comunes, la población mundial estima que un 10% corresponden con accidentes de tráfico, un 8% por violencia y abuso de sustancias, un 7% por suicidio y un 5% con enfermedades de transmisión sexual. Además, a nivel global, los mayores factores de riesgo para la salud percibidos por la población son el tabaco, las drogas y la alta presión sanguínea.

El estudio de Ipsos refleja dos claras tendencias de percepción mundiales. Si bien las pautas difieren en los distintos países, en general, de media las personas tienden a subestimar el número de muertes causadas por cánceres y enfermedades cardiovasculares, y a sobreestimar el número de muertes causadas por accidentes de tráfico, abuso de sustancias y violencia.

Los españoles desconocen las causas más comunes de mortalidad

El estudio de Ipsos realizado en 32 países sobre los peligros de la percepción revela que España es el tercer país menos preciso de sobre las causas de muerte en su país. Por delante de España tan solo se sitúan Rumanía, en segundo lugar, y Turquía, liderando el ranking de imprecisiones.

Esta posición se debe a que los españoles estiman, de media, que solo un 9,5% de personas mueren por enfermedades cardiovasculares, cuando la cifra real es que un 30% de españoles mueren por esta causa. En el caso del cáncer, los españoles también tienden a subestimar, aunque en menor medida, el riesgo de morir por esta enfermedad. En concreto, hay un 28% de españoles que mueren de cáncer, mientras que la estimación es del 16% —una diferencia de 12 puntos si comparamos la percepción con el dato estadístico—. Los españoles también subestiman las defunciones relacionadas con enfermedades neurológicas como el Parkinson, siendo un 15% el dato real, y un 6% la estimación.

Por otro lado, los españoles perciben que más del 5% mueren por causas relacionadas con enfermedades de transmisión sexual, cuando los datos nos muestran que solo un 0,2% de la población española muere por este motivo. Las muertes relacionadas con accidentes de tráfico también se sobreestiman en España, la población cree que un 7% muere por esta causa, cuando el dato real de muertes es de un 1%. Se trata del mismo caso que las relacionadas con violencia y homicidios, las estadísticas nos hablan del 0,1% y la percepción de casi el 8%, en la misma línea que la percepción de muertes por abuso de sustancias, donde la estimación es del 8% y el dato real del 1%.

Factores que influyen en la percepción de los españoles

La percepción que tienen las personas sobre un tema suele discernir de la realidad estadística que hay detrás, y esto puede deberse a varios factores. Uno de ellos es la influencia de los medios de comunicación, en España, la mitad de la población afirma que ve frecuentemente en las noticias muertes relacionadas con sucesos violentos como homicidios, seguidos por las menciones a suicidios (48%) y de las de accidentes en medios de transporte (47%). Además, hay que tener en cuenta que la mitad de los españoles declara que internet, las redes sociales y las aplicaciones de noticias son su fuente principal de información, frente al 32% de la televisión.

Otro de los factores que influye en la percepción es la experiencia personal con alguna de las causas de defunción. En el caso español, alrededor de cuatro de cada cinco declaran haber tenido una experiencia personal relacionada con el cáncer, seguido de las experiencias con enfermedades cardiovasculares (55%), y de la diabetes (51%). El miedo es otro condicionante que también influye en la percepción, y en España, un 43% de la población señalan al cáncer como la forma más desagradable de morir, seguido por enfermedades neurológicas como Parkinson (34%) y accidentes de carretera (31%). Otro condicionante de la percepción es el suceso más probable que las personas creen que les puede pasar, y en el caso de los españoles es el cáncer, con alrededor de la mitad de los españoles que lo señalan, o accidentes de carretera (43%). Estas dos causas son, además, las más señaladas por la población española como sucesos sobre los que tenemos menos control.

Sobre el estudio

Estos son los resultados del Estudio de Peligros de Percepción de Ipsos 2020. Se realizaron 16.000 entrevistas entre el 22 de noviembre y el 6 de diciembre de 2019. La encuesta se lleva a cabo en 32 países de todo el mundo, a través del sistema Ipsos Online Panel en Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Corea del Sur, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Hong Kong, Hungría, India, Italia, Japón, Malasia, México, Países Bajos, Perú, Polonia, Rumania, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia y Turquía.

Se encuestaron aproximadamente 1.000 personas de 16 a 74 años en Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, China, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y México. En EE.UU. y Canadá, las personas encuestadas fueron de 18 a 74 años. En Arabia Saudí, Argentina, Bélgica, Colombia, Hong Kong (China), Corea del Sur, Hungría, India, Malasia, Países Bajos, Perú, Polonia, Rumania, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia y Turquía se entrevistaron aproximadamente 500 personas de 16 a 74 años.

18 de los 32 países encuestados online generan muestras representativas a nivel nacional en sus países (Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Hong Kong, Hungría, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, Singapur y Suecia).

Arabia Saudí, Brasil, Chile, Colombia, China, Filipinas, India, Malasia, México, Perú, Rumania, Rusia, Sudáfrica y Turquía producen una muestra nacional más urbana y educada, y con ingresos más altos que sus conciudadanos. No son representativos a nivel nacional de su país.

Los datos "reales" de cada pregunta se han tomado del estudio sobre las enfermedades globales del Instituto de Evaluación y Métrica de la Salud (2017). Puede obtenerse más información en ghdx.healthdata.org/gbd-2017. La fuente de los datos de Hong Kong (China) es https://www.healthyhk.gov.hk/.

Cuando los resultados no suman 100 o la "diferencia" parece ser +-1 más/menos que la real, puede deberse al redondeo, a las respuestas múltiples o a la exclusión de las respuestas "no sabe" o "no declarado". Los datos se ponderan para que coincidan con el perfil de la población.